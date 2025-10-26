Katherine Connolly, ku ji aliyê çepê û piştgirê Filistînê ye, serokkomarê nû ya Îrlandayê bû

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Hilbijartinên serokatiyê li Îrlandayê roja Înê bi pêşbirkek di navbera du namzedan de pêk hatin, û di dawiyê de, "Catherine Connolly", kesayetek serbixwe û çepgir a Îrlandî, bi bidestxistina zêdetirî 63% dengan karî wekî seroka nû ya welêt were hilbijartin.
Connolly di pêşbirkê de bi "Heather Humphreys", namzedek navendî re serketinek diyarker bi dest xist; Humphreys tenê 29,5% dengan bi dest xist û têkçûna xwe li ser televîzyona dewletê ya Îrlandayê (RTE) qebûl kir, û ragihand: "Catherine dê seroka me hemûyan be, hetta serokê min jî."
Hilbijartin di demekê de hate lidarxistin ku ji sala 1990an vir ve cara yekem tenê du namzed di pêşbirkê de bûn. Asta beşdariya gel jî kêm bû û hejmareke girîng a dengên nederbasdar hatin tomar kirin, ku hin ji wan peyamên dijî koçberiyê û sloganên wekî "demokrasî tune ye" dihewîne.
Dawîya Michael Higgins; destpêka serokatiya Connolly
Catherine Connolly dê şûna Michael Higgins bigire, serokê ku ji sala 2011an vir ve du xûlên li pey hev, bi tevahî 14 salan, di vê wezîfeyê de xizmet kiriye. Higgins, ku niha 84 salî ye, kesayetiyek navdar e di siyaseta Îrlandayê de.
Connolly kî ye? Dengek ji bo edaletê li Îrlandayê
Catherine Connolly, parêzerek berê û endama Parlamentoya Îrlandayê ji sala 2016an vir ve, bi eşkerebûn û helwestên xwe yên zelal li ser mijarên cûrbecûr ên siyasî û civakî tê nasîn. Ew piştgiriya partiyên muxalefetê, di nav de Partiya Kesk û partiya neteweperest Sinn Fein, digire.
Helwestên Connolly di dijberiya zêdebûna budceya leşkerî, parastina siyaseta bêalîbûna leşkerî ya Îrlandayê, û rexnekirina hevkariya welêt bi NATOyê re, wê kiriye kesayetiyek cihêreng di siyaseta Îrlandayê de. Îrlanda ne endamê NATOyê ye lê bi rêya bernameyên hevkariyê bi hevpeymaniyê re
hevkariyê dike; Connolly dixwaze dûrbûna Îrlandayê ji avahiyên leşkerî yên Rojavayî biparêze.
Piştgiriya Filistînê; xalek cudahiyê bi hikûmeta rastgir re
Yek ji helwestên herî berbiçav ên Connolly piştgiriya wî ya eşkere ji bo gelê Filistînê li dijî rejîma Siyonîst e. Wî gelek caran di Parlamentoya Îrlandayê de mafên gelê Filistînê parastiye û daxwaza bidawîanîna hevkariya leşkerî û aborî bi rejîma dagirker a Orşelîmê kiriye.
Ev helwest, digel nêrînên wî yên li ser siyaseta derve, xanî, mafên karkeran û kêmkirina budceya parastinê, bûne sedema aloziyan bi hikûmeta desthilatdar re; hikûmetek ku ji hêla hevpeymaniya her du partiyên rastgir Fianna Fáil û Fine Gael ve hatî damezrandin, û ku her gav li ser rêya polîtîkayên ku bi Rojava û Dewletên Yekbûyî re hevaheng in, tevdigere.
Peyamek ji bo berxwedana herêmî
Serkeftina Connolly di hilbijartinên serokatiya Îrlandayê de, di demekê de ku gelek hikûmetên Rojavayî gavan diavêjin da ku piştgiriyê bidin rejîma Siyonîst û berxwedana herêmî tepeser bikin, dikare nîşanek guhertinek di raya giştî ya Ewropî de û xurtbûna dengên ku li edaletê digerin û antî-emperyalîstan be.
Helwestên Connolly di piştgiriya Filistînê, dijberiya NATOyê û parastina mafên civakî de li gorî gotara berxwedana Îslamî li herêmê ne; gotarek ku, bi piştgiriya Komara Îslamî ya Îranê û Sipaha Pasdarên Şoreşa Îslamî, li dijî hegemonyaya Amerîkî û Siyonîst radiweste.
........
Dawiya peyamê/
Etîket
Îrlanda
Catherine Connolly
Çepgir
Filistîn
Seroka Îrlandayê
Your Comment