Peyama Dostaniyê ji Tehranê bo Enqerê: "Garantîya Têkiliyên Me yên Hevpar ên Dîrokî û Aborî"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Wekî ku axavtina hefteyane ya jêderê derveperweriya Îranê di rojan dema dawî de nîşan da, pêwendiyên du aliyên Îran û Tirkiyeyê bi bal ve hatine gotin.
Got:“Îran û Tirkiye tenê du welatên cîran ne, lê herdu jî hêza herêmî ne ku mîrat û daxwazên hevpar heye. Têkiliyên me li ser rûmetê hevpar, balafiriyên hevpar û pêşerojêkî aram hate avakirin.”
Wî diyar kir ku hejmara bazirganî di demeke dawî de zêde bûye û di qada enerjiyê de hevkarî bi awayekî baş pêk tê.
“Qudretên aborî yên me ya hevpar divê bi awayekî ku bi xalqa herdu welatan re feyde bîne were bikaranîn. Civîna komîsyona aborî ya hevpar ku ê nêz de bibe, ê gavên rastîn yên vê dîtinê diyar bike,” wî got.
Rêveberiya Tehranê dixwaze di qada enerjiyê, ragihandina rê, kolayiya gûmrûkê û ewlehiya sînorê de hevkarîyeke berfireh biafirîne.
Navdarên Îranê û Tirkiyeyê bawer in ku barkirina korîdorên ticarî yên herêmî ji hêla aborî û stratejî ve pir girîng e.
Ji Ankara jî peyamekî pozîtîf hat şandin, û eksperên siyasî dibêjin ku ev nêzîkbûn dikare yekîtiyê herêmî bi navbera dervebûnan ve biparêze.
Çevre yên nêzîk “xêza berxwedanê” ev hevkarîya Îran-Tirkiyeyê wek gavêkî stratejîk dikin da ku di ber bask û siyaseta ji aliyê xwerû a Rojavayê re tê dayîn de serbixwîtiya herêmî bi hêz bike.
Pêvek
Tehran
Enqere
Peyama Dostaniyê
Dîroka Hevpar
Your Comment