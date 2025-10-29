  1. Home
Protestoya Rêxistina Xwendekarên Îmamîyê ya Pakistanê li dijî bêhurmetîya li ser navê Îmam Hisên (s.x)+wêne

29 October 2025 - 17:26
Rêxistina Xwendekarên Îmamîyê ya Pakistanê li Zanîngeha Urdu Gulşen civînek protestoyî li dar xist da ku bersivê bide hewldanên jêbirina navê Îmam Husên (S.X) ji salona nimêjêda.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Rêxistina Xwendekarên Îmamiyê ya Pakistanê - Zanîngeha Ardu Gulşan - li dijî bêrêziya li cihên pîroz xwepêşandan kirin.
Di çalakiyekê de li Zanîngeha Pardis, Ardo û Gulşan li dijî wêrankirina navê pîroz ê Îmam Huseyîn (S.X) xwepêşandan kirin.
Di bersivê de, Rêxistina Xwendekarên Îmamiyê xwepêşandanek aştiyane li dar xist û bêrêziya xwe nîşan da.
Yekîneya serokatiyê ji rêveberiyê xwest ku lêkolînek berfireh li ser vê bûyerê û sedemên van kiryaran û rewşa van kiryaran di pêşerojê de bike.
