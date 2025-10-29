Protestoya Rêxistina Xwendekarên Îmamîyê ya Pakistanê li dijî bêhurmetîya li ser navê Îmam Hisên (s.x)+wêne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Rêxistina Xwendekarên Îmamiyê ya Pakistanê - Zanîngeha Ardu Gulşan - li dijî bêrêziya li cihên pîroz xwepêşandan kirin.
Di çalakiyekê de li Zanîngeha Pardis, Ardo û Gulşan li dijî wêrankirina navê pîroz ê Îmam Huseyîn (S.X) xwepêşandan kirin.
Di bersivê de, Rêxistina Xwendekarên Îmamiyê xwepêşandanek aştiyane li dar xist û bêrêziya xwe nîşan da.
Yekîneya serokatiyê ji rêveberiyê xwest ku lêkolînek berfireh li ser vê bûyerê û sedemên van kiryaran û rewşa van kiryaran di pêşerojê de bike.
