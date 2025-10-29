Eşkerekirina rojnamevanekî navdar ê Amerîkî: Firotana Şerîaya Rojava bi 100 milyon dolarî ji Îsraîlê re!

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Candace Owens, rojnamevan û analîsteke navdar a Amerîkî, îro sibê îdia kir ku Donald Trump par soz dabû milyarderekî siyonîst û dijî-Îranî yê navdar ku li hember wergirtina 100 milyon dolar ji bo kampanyaya xwe ya hilbijartinê, razî bibe ku Şerîaya Rojava tevlî bike.
Owens di vîdyoyek nû de li ser kanala xwe ya YouTube got: "Ez ne hêvî û ne jî bawer dikim ku Trump dê dev ji hezkirina xwe ya ji bo Îsraîlê berde. Miriam Adelson 100 milyon dolar da wî û bi zelalî got ku wergirtina vî pereyî tê vê wateyê ku Trump dê destûrê bide tevlîkirina Şerîaya Rojava bo Îsraîlê.
Wê wiha domand: "Ji ber vê yekê hemî ev nerazîbûnên devkî yên rêveberiya Trump dema ku ew dibêjin, 'Ev xeta me ya sor e' û ji xeyrî we (hemû derew in); Trump berê jî pê razî bûye û dê soza xwe bi cih bîne."
Miriam Adelson, ligel mêrê xwe Sheldon Adelson, milyarderekî siyonîst û piştgirê dilsoz ê Trump û Netanyahu, ku di sala 2021an de mir, her tim di nav piştgirên darayî yên herî mezin ên lobiyên siyonîst de li Dewletên Yekbûyî bûn û li gorî medyaya Amerîkî, di nav kesayetiyên herî bi bandor ên di şekildana polîtîkayên Amerîkî de bûn, di berdêla piştgiriya wan a domdar û bê guman ji bo rejîma siyonîst û daxwazên wê, wekî naskirina Orşelîmê wekî paytexta Îsraîlê û serweriya rejîmê li ser Bilindahiyên Colan.
