Di civîna taybet "Bingeh û Çarçoveyên Etîka Mîstîk «Ruhanî» " de;Lêkolînek li ser 3 nêzîkatiyên felsefî, kevneşopî û yekgirtî yên li ser etîka mîstîk

30 October 2025 - 20:23
🔹 Civîna Taybetî ya «Bingeh û Çarçoveyên Êdîtiyê ya Ruhanî»Ev civîn di Navenda Taybetî ya Êdîtiyê ya Darul-Huda de hat rêxistin, bi beşdariyê mamosteyanên qada dînî û zanîngehî.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul-Bayt (ABNA), roja Pêncşem, 1ê Mijdarê 1404, civîneke taybet li ser «Bingeh û Çarçoveyên Exlaqê Mîstîk (Ruhanî)» di Navenda Pispor a Exlaqê ya Dar El-Huda, girêdayî Weqfa Had, hat rêvebirin. Civîn bi beşdariyê lêkolîner û xwendekarên asta bilind pêk hat.

Di vê civînê de, Hocat-ul-Îslam Wal-Muslimîn Dr. Azerbaycanî mahiya exlaqê mîstîk (Ruhanî) şirove kir. Wî bi pirsê navendî ya:

“Exlaqê mîstîk Ruhanî lê zêdeker e an lêzêdeker?”
bingehek bo analîzek kûr û derûnî amade kir. Ew sê wateyên herî girîng di pênaseya exlaqê mîstîk de navnîş kir û cudahiyên bingehîn di navbera exlaqê mîstîk û mîstîkîzma pratîkî şirove kir.

Di beşa duyemîn de, Dr. Fazilî bi referansa pêwîstiya çarçoveyên metodolojîk sê rêbazên serekeyî şirove kir:

Exlaqê mîstîk Ruhanî ya fîlosofîk

Exlaqê mîstîk Ruhanî ya kevneşopî / matorî

Exlaqê mîstîk yekbûyî / tevlîkirî

Wî bi balê li ser pêwîstiya pêşxistina kapasîteyên nû têgihişt, di navbera kirde û lêkerê û cudahiyên bingehîn di balkişandina ser kirdeyê lêkerê û lêkera kirdeyê de şirove kir.

Di beşa dawî de, Dr. Fazilî, bi balê li ser mazîf-iley (mîstîk Ruhanî), mijar û pirsgirêkên nû yên di meyla exlaqê mîstîk de şirove kir. Ew bi referansa hevgirtina du zanistî:

Mîstîkîzma ontolojîk (etîka teorîk)

Mîstîkîzma antropolojîk (etîka pratîkî)

rola vê hevgirtinê di formulekirina pênaseyek rast a meyla exlaqê mîstîk de şirove kir.

Piştre, hinek beşdarî pirs û ramanên xwe yên analîtîk derxist.

Ev civîn, ku bi beşdariyê zêdetir ji heftê kesan ya herêmî û online bû, bi komkirina zanistî ya Dr. Azerbaycanî û pêşkêşkirina sertîfîkayên beşdariyê bi dawî hat.

