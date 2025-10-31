Sekreterê Giştî yê Hizbullahê: Berxwedan hêza Lubnanê ye; Amerîka navbeynkarekî bêalî(bêtaraf) nîne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Al-Manarê vedigere, Sekreterê Giştî yê Hizbullahê li Lubnanê di merasîmekê de ku bi boneya vekirina bazarek herêmî ya xwarin, çandinî û berhemên destan bi navê "Souk Ardzi" li kompleksa Seyyid El-Şuheda li taxên başûrê Beyrûtê hatibû lidarxistin, gotarek pêşkêş kir.
Şêx Neîm Qasim di vê axaftinê de got: "Kesên ku beşdarî vê bazarê dibin, xelkê vê axê ne ku vedigerin başûrê Lubnanê û bi tundî pozîsyona xwe li eniyên pêş diparêzin û berhemên erdên xwe berhev dikin. Xwediyên darên zeytûnê li eniyên pêş û deverên sînorî piştgirên rastîn ên serweriyê ne ku li welatekî yekgirtî yê bi navê Lubnan pabendê axa xwe ne."
Wî wiha domand: "Her perçeyek ji Lubnanê beşek ji welêt e û erd a gelê wê ye. Yên ku li ber xwe bidin dê erdê xwe vegerînin, û yên ku li ser wê tawîzê bidin dê wê winda bikin. Yên ku dixwazin pabendî Peymana Taîfê bibin, nikarin beşên wê hilbijêrin û yên din terk bikin; Armanca sereke ya vê peymanê rizgarkirina erdê ye. Erd nîmetek e û divê em wê biparêzin; erkê me ye ku em wê biparêzin û sererast bikin. Em ji ber nebûna piştgiriya hikûmetê ji bo sektora çandiniyê xemgîn in, û divê rêbazên piştgiriyê werin pêşve xistin da ku hilberînê baştir bikin, wekî ku Weqfa Cîhadê ya ji bo Avakirinê dike. Şehîd Seyîd Hesen Nesrullah Cîhada Çandinî û Pîşesaziyê bi armanca ku teslîmî zextên derve nebe û xwe bispêre çavkaniyên navxweyî ava kir.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê bi îdiaya pêşketinên li welêt wiha domand: Amerîka îdîa dike ku li Lubnanê ji bo çareserkirina pirsgirêkan tevdigere, lê Amerîka navbeynkarek bêalî nîne; berevajî vê, ew piştgiriyê dide rejîma Siyonîst a êrîşkar û berfirehbûna wê. Her ku serdana nûnerê Amerîkî tê ragihandin, di nav zextan de, êrîşên Îsraîlê zêde dibin. Helwesta Amerîkayê li ser 5,000 binpêkirinên rejîma dagirker a li dijî Lubnanê çi ye? Tiştek, berevajî vê, her tim van êrîşan rewa nake. Helwesta Amerîkayê li ser kuştina bêmaf a karmendekî şaredariya Blida û şehîdên din ên sivîl ji aliyê dijmin ve çi ye? Ma parastina axa û welatiyên xwe ji aliyê artêşa Lubnanê ve bûye sûc? Û helwesta Amerîkayê di derbarê kuştina sivîlan ji aliyê dijmin ve û wêrankirina berdewam de çi ye? Amerîkayê heta niha ji bo Lubnanê tiştek baş nekiriye.
Şêx Neîm Qasim zelal kir: "Terorkirin dê helwesta me ya li ser berxwedan û aramiyê neguherîne, û em ne alîgirê teslîmbûn û têkçûnê ne, û em ê qebûl nekin. Dibe ku Îsraîl bikaribe dagir bike, lê ew nikare berdewam bike ku axa me dagir bike. Em ji kesî piştgiriyê naxwazin, lê em dixwazin ji lêdana li piştê û nehiştina berjewendiyên Îsraîlê dûr bisekinin. Hikûmet berpirsiyarê sereke yê serweriyê ye. Em ji kesî fermanan nagirin û em qebûl nakin ku Lubnan li gorî daxwazên dijminan were şekilkirin."
Wî hişyarî da ku "Lubnan ji ber barbariya Amerîkî û êrîşkariya Îsraîlê di xetereyek rastîn de ye" û wiha got: "Helwesta sê serokên dewletan, û bi taybetî jî serokkomar, di fermankirina artêşê de ji bo rûbirûbûna êrîşkariya Îsraîlê, helwestek berpirsiyar e, û ev tiştek e ku divê were bawerkirin." Divê ev helwest bi yekîtîyê werin xurtkirin, û em bang li hikûmetê dikin ku planeke piştgirîkirina artêşê bifikire da ku ew bikaribe bi dijmin re rûbirû bibe. Em ê bi yekîtiya neteweyî axa xwe vegerînin, û armanca berxwedanê rizgarkirina welat e, lê armanca dijmin dagirkirin e, û her kes li Lubnanê berpirsiyar e. Em naxwazin li Lubnanê cihê kesî bigirin, û divê ew kesên ku me tawanbar dikin, tohmetên xwe bavêjin.
Di encamê de, Sekreterê Giştî yê Hizbullahê, bi destnîşankirina ku "berxwedan xalek bihêz e ji bo Lubnanê ku divê were parastin", tekez kir: rewakirina êrîşkariya Îsraîlê xizmeta dijmin dike, û divê hin dev ji çêkirina van hincetan berdin. Divê Îsraîl piştî ku Lubnan wê bicîh bîne, peymanê bicîh bîne; her peymanek nû dê tenê Îsraîlê bêguneh bike û rê li ber êrîşên nû veke.
