Gefên li ser hilbijartinên Iraqê yên 2025an

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-Li gorî raporek analîtîk a ku ji hêla Navenda Chatham House ve li ser hilbijartinên parlemanî yên Iraqê yên Mijdara 2025-an hatiye weşandin, lîsteya Serokwezîrê Iraqê yê niha Mihemed Şîa Sûdanî dê serokatiya hilbijartinan bike. Yekîtîya berê ya Eniya Kurdistanê dê winda bibe, û ev dikare bibe sedema qelsbûna pozîsyona herêmê di hevkêşeya siyasî ya Bexdayê de.
Her çend kolanên Iraqê tijî posterên namzetan bin jî, atmosfera giştî pêşwaziya hilbijartinan nekiriye û piraniya Iraqiyan ji dengdanê dûr dikevin ji ber ku piştî du dehsalan ezmûna siyasî û parlemanî piştî hilweşîna Sedam, ew guman dikin ku qanûndanêr dikarin biguherin.
Li gorî pêşbîniyên navenda qraliyetê, çarçoveya hevrêziya Şîe, ku ji partîyên sereke yên Şîe pêk tê, îhtîmal e ku dîsa hikûmetek hevpeymaniya nû bi partîyên sereke yên Kurd û Sunnî re ava bike, ku îhtîmala mayîna serokwezîrê Sûdanê di bin siya xwe de dihêle; Lêbelê, li gorî kevneşopiya siyasî ya Iraqê, serokwezîrê din bi danûstandinên tevlihev ên piştî hilbijartinê ve tê destnîşankirin, ne bi encamên dengdanê.
Raport dibêje ku hilbijartin, ku 31 hevpeymanî, 38 partî û 75 namzetên serbixwe tê de ne, ji ceribandinek ji bo helwesta dewletê bêtir e, ew derfetek e ji bo dabeşkirina desthilatdariyê di navbera rewşenbîrên welêt de. Hilbijartin hîn jî ber bi dabeşbûnên etnîkî-olî ve diçin û aktorên sereke yên kampanyayê ev in: Hevpeymaniya Nûavakirin û Geşepêdanê ya bi serokatiya Sûdanî, serweriya qanûnê ya bi serokatiya Nûrî el-Malikî, û Bedir a bi serokatiya Hadî el-Amirî.
Chatham House dibêje ku hevpeymaniya dîrokî ya Kurd, ku berê wekî Hevpeymaniya Kurdistanê dihat nasîn, niha li sê eniyan dabeş bûye: PUK, KDP û tevgerên piçûktir, ku tê vê wateyê ku pozîsyona Herêma Kurdistanê li Bexdayê kêm bûye.
Bi vî rengî, hilbijartinên pêşerojê hilbijartinên milyarderan in, ji ber ku, wekî Chatham House dibêje, "pêşbirka sereke di navbera komên xwedî çavkaniyên darayî yên zêde de ye û kirîna pozîsyonên wan e;
Ji ber vê yekê, Navenda Qraliyetê ya Têkiliyên Navneteweyî hişyar dike ku demokrasiya Iraqê ketiye nav qatek pêşbaziya rewşenbîrî û hilbijartin êdî bersivê nadin îradeya gel - demkî, gendeliya avahîsaziyê û aramiya şikestî.
……………….
Dawiya Peyam/
Rêxistina Chatham House beriya hilbijartinên parlemanî yên Îraqê yên 2025 hişyarî da û diyar kir ku ev hilbijartin ji nîşana îradeya giştî wêdetir in. ew ji bo dabeşkirina desthilatdariyê di navbera fraksiyonên cuda yên welêt de ceribandinek in.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-Li gorî raporek analîtîk a ku ji hêla Navenda Chatham House ve li ser hilbijartinên parlemanî yên Iraqê yên Mijdara 2025-an hatiye weşandin, lîsteya Serokwezîrê Iraqê yê niha Mihemed Şîa Sûdanî dê serokatiya hilbijartinan bike. Yekîtîya berê ya Eniya Kurdistanê dê winda bibe, û ev dikare bibe sedema qelsbûna pozîsyona herêmê di hevkêşeya siyasî ya Bexdayê de.
Your Comment