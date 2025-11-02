Nasandina lîsteyên hilbijartinê yên herî girîng li Iraqê - 4 hilbijartinên Iraqê Hevpeymaniya Sadîqûn; Rîskeke mezin ji bo baweriya Esayîb Ehl ul-Haq

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di roja sêşemê 20 Mijdara (11 Teşrîna duhembarê) de, hilbijartina perlemanî ya Iraqê dê bê. Bi vê pêvajoyê re, kanala “Tehavulata Iraqê” dest bi pêşandana listeyên hilbijartinê kir, û di beşa çarê de, li ser Etîlafê (Hevpeymaniya )Sadîqûn gotar dide.
________________________________________
⚙️ 1. Sereke hewl û armanc
Asa’ib Ahl ul-Haq di vê dorê hilbijartinê de bi listeyek xwe ya taybetî tê cîhanê da ku deng û şanê xwe li nav raya giştî bi ceribandinê bizane.
Ev têgihiştin tune ye ku ji nûve dest pê kiriye — di hilbijartina 2014-an de jî Asa’ib bi listeya xwe tevlihev bû, lê nekarî gelek deng bistîne û tenê yek endam ji vê listeyê xelatî perlemanê bû.
________________________________________
⚙️ 2. Ji 2014 heta 2018
Piştî hilbijartina 2014-an, di wê demê de Mosul ji hêla Daişê ve hate dagirtin û Mereciya Mezin a Şiayên Iraqê fermana Cihada Kifayî da û bi wê fermana Haşd ul-Şabî (Hezên Parastina Gelê Iraqê) hate damezrandin.
Di vê dema girîng de, Asa’ib Ahl ul-Haqq wekî yek ji bingehên bingehîn a Haşdê, bi qebûlkirina giştî, bi taybetî di nav ciwanên Iraqî de, rû bi rû bû.
________________________________________
⚙️ 3. Hilbijartinên 2018 û 2021
Di hilbijartina 2018-an de, Asa’ib wekî beşek ji Etîlafê Feth (bi serokatiya Hadi al-Amirî) bi Badr û yên din hevdam bû. Encama vê etîlafê ew bû ku 48 endam li perlemanê bixin.
Lê di 2021-an de heman etîlaf tenê 17 kursî qebûl kir.
________________________________________
⚙️ 4. Hilbijartina şûrayên herêmî 2023
Di hilbijartina 2023-an de, Asa’ib bi heman hevbeşên Feth, lê bi navê nû ya “Nebnî” û bi serokatiya Hadi al-Amirî, dîsa tevlihev bû.
Ev etîlaf li ser astê Iraqê gelek dengan wergirt û wîlayetên wekî Babil li dest Asa’ib mayin.
________________________________________
⚙️ 5. Dorê nû – hilbijartina 2025
Bi vî awayî, li hilbijartina 2025-an, serokên Asa’ib biryara xwe da ku bi listeyek xwe ya taybetî (Sadîqûn) bi cihên hilbijartinê werin.
Di vê biryarê de hempaheviya siyasî ya hundirî û qutiyên nav-otarî jî rola girîng lîstin.
________________________________________
⚙️ 6. Asa’ib di nav qutiyên siyasî de
Asa’ib niha di nav şerê siyasî ya nava Navendê Sudanî û hevbeşên berxwedana mukawemeta silahdar de ye.
Ji yek alîyê, têkiliyên Asa’ib bi Serokwezîr Mohammed Şîa’ al-Sudanî gelek nêzîk in, heta ku medyayê û komelgeha Asa’ib bi bişkokên Sudanî têne dîtin.
Lê ji alîyek din, dîrok û pozîsyona wan dike ku hîn jî wek parêzvanên berxwedana mukawemeta têne nasîn.
________________________________________
⚙️ 7. “Jihad siyasî”
Habîb Hâşim al-Helawî, serokê fraksiyona Sadîqûn di perlemanê û birayê jineyê Şêx Qeys al-Xaz‘alî, ev rewş bi “cihada siyasî” tê şîrove kirin.
Wî dibêje: “Hezên mukaweme hezên cihad in, lê niha divê cihad bi plan û siyaseta firehtir were kirin.”
Wî jî dibêje ku Asa’ib pêşengê vê cihada siyasî ye.
Lê gelek hezên din Asa’ibê bi “hesab û manfeta siyasî” û “xwestina hêzê zêdetir di hukûmeta nava Sudanî de” tawanbar kirin.
________________________________________
⚙️ 8. Têkiliyên Asa’ib û Sudanî
Sudanî di sala 2022-an de bû serokwezîr, bêyî ku partîek mezin an teşkîlatê hêja hebe.
Ji ber vê yekê, ew li ser kadroyên navpartî yên din têne pêk anîn û gelek pozîsyonên medya û hukûmet ji hêla Asa’ib ve hatin dagirtin.
Vê tiştê xwedî kir ku farkkirinê di nav Asa’ib û serokwezîrî de nebe hêsan.
________________________________________
⚙️ 9. Desthilatdariya Asa’ib di hukûmetê de
Di vê kabînê de, ji bo yekem carî Asa’ib gihîşt serê wezareta mezin.
Sudanî Wezareta Zanistê ji bo Asa’ib daye û Naîm al-Ubûdî wek wezîrê zanistê hat destnîşan kirin.
Niha, Naîm al-Ubûdî serlisteya Sadîqûn li Baxdadê ye.
________________________________________
⚙️ 10. Komelgeha ciwan û siyaseta civakî
Asa’ib di nav ciwanên Iraqî de bi awayekî pir çalak û rîsmandî tê dîtin.
Ev ciwan, bi taybetî bi Sedrîyan dijwarî û rekabetê hene û ji bo vê yekê bi temamî li pey Sudanî ne.
Bi vê awayî, Asa’ib di nav civaka Iraqî de wekî piştgirê berbiçavê serokwezîr hate nasîn.
________________________________________
⚙️ 11. Xetereke siyasî
Lê herwiha, al-Sudanî hinekî xwe ji hevpeymanên mukaweme û Iranê dûr dike.
Di heman demê de, Qeys al-Xaz‘alî dixwaze xwe wek serok an yek ji serokanên mukawemeta Iraqê nîşan bide.
Ji ber vê yekê, ew di vê dorê de listeya xwe ya serbixwe pêşkêş kir ku:
1. di peyvên siyasî yên piştî hilbijartinê de azadiya manevrê hebe,
2. di nav otarê “Çarçoveya Hevgirtinê” de deng û listeyên zêdetir belav bibe,
ta ku al-Sudanî şansê zêdetir ji bo domandina serokwezîriyê bibîne.
________________________________________
⚠️ 12. Rîska mezin
Ger hejmara endaman a Sadîqûn di perlemanê de yek-reqemî be, wê Asa’ib tê demekê daxuyaniya siyasî bide.
Ji ber vê yekê, çêkirina listeya serbixwe tê wisa nas kirin ku biryarek xeterebar û riskdar e.
________________________________________
Çavkanî: Kanala Tehavulata Iraqê
Nasandina lîsteyên hilbijartinê yên herî girîng li Iraqê - 4 hilbijartinên Iraqê Hevpeymaniya Sadîqûn; Rîskeke mezin ji bo baweriya Esayîb Ehl ul-Haq
Hevpeymaniya “Sadîqûn” bi serokatiya Asa’ib Ahl al-Haq di hilbijartina perlemanî ya 2025-ê ya Iraqê de bi listeyek xwe ya serbixwe tevliheviyê dike. Ev çalakî, bi heman demê ku di nav vê hêzê de qutî û nifaqên hundirî derdikevin û têkiliyên wê bi Serokwezîr al-Sudanî zêde dibin, wek hewlê ji bo sabitkirina cihê siyasî û manevrkirina zêdetir di peyvên siyasî yên piştî hilbijartinê de tê dîtin. Lê ger dengên wan kêm bibin, dibe ku ev bibe sedemek ji bo lawazbûna girîng û daxuyaniya vê hêzê siyasî.
