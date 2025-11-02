Pîlana veşartî ya Îmaratê li dijî Iraqê eşkere bû

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA- Ehmed Ferec Deylîmî, endamê Fraksiyona Siyasî ya Iraqê, got ku Îmarat û hin welatan biryar dane ku lêçûnên lidarxistina civînên piştgiriya vekirina herêma Enbarê bi hevahengiya navendên Siyonîst ên li Hewlêrê bidin.
Wî got, "Îmarat ji kesayetên muxalefeta Iraqê re ragihandiye ku ew ê lêçûnên wan bide û ji bo kesên ku projeyê bi hevahengiya rayedarên Hikûmeta Herêma Kurdistanê pêk tînin, gelek pere veqetandiye."
Wî got, "Îmarat her wiha bi kesayetên siyasî û eşîran re hevdîtinên veşartî kiriye û ji wê demê ve tevgera mirovan ji bo vekirina Enbarê û lidarxistina civînan li Herêma Kurdistanê, Urdun û Tirkiyeyê zêde bûye."
Endamekî fraksiyonên siyasî yên Iraqê plana Îmaratên Erebî yên Yekbûyî yên Amerîkayê ya vekirina herêma Enbarê bi piştgiriya Amerîka û rejîma Siyonîst ragihand.
