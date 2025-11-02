Hakan Fîdan: Divê PKK li Iraq û Sûriyeyê jî çekdar bibe

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA- Bi girêdanê ji Middle East News, Hakan Fidan, wezîra derveya Tirkiyê, di konferansa ragihandinê ya hevbeş de bi Fuad Huseyn, wezîra derveya Iraqê, li Baxdadê, got ku herêm niha rû bi rûya krîzeyek mezin e.
Fidan di daxuyaniyê de jê hat xwendin ku:
“Riya derbasbûnê ji vê rewşê bi hevgirtin û hevkarîya navdewletî ye. Heke em bixwazin herêmê bigihînin pêşveçûna dirêj-dem, divê welatên herêmê bi hev re yekbûn û bêyî pêşketina aktorên dervevî, xwedî çareyên bingehîn bibin.”
Wî bi îşaret kir ku ewlehiya Iraqê niha baştir bûye û projeyên hevpar ya Tirkiyê û Iraqê di qada avê, bazirganî û enerjîyê de di pêşdeyê ne.
Wî zêde kir:
“Em dixebitin ku peymana nû ya di navbera Tirkiyê û Iraqê de, paragrafa taybetî hebe ji bo temîrkirina şebekeyên avê yên Iraqê. Her weha komîteyek hevbeş ji bo hevkarî di qada enerjîyê de hate damezrandin.”
Di dema pêşîn de, Hakan Fidan daxwaza çêkdanîya bi temamî ya PKK kir û got:
“Ragihandina PKK li ser berdewamkirina têkoşînên leşkerî û çêkdanîya wan, gavêk girîng e. Divê ev pêvajoy bi heman awayî di Iraq û Sûriyê jî were bicîh kirin.”
Nêrîna Min (Analîz):
Bêjeyên Wezîr Fidan li Bexdayê du aliyên sereke yên polîtîkaya Tirkiyeyê li Rojhilata Navîn diyar dike:
1.Dîplomasiya Hevkariyê ya Herêmî: Fidan bi şîfreyeke "hevbendiya herêmî" derket pêşber. Gotinên wî yên li ser pêdiviya "li hev kirin û hevkariyê" di nav welatên herêmê de, nîşan didin ku Tirkiye dixwaze bi awayekî pratîkî pirsgirêkên xwe yên ewlehiyê çareser bike, li şûna têkoşîna tenê. Ev nîşanek e ku Ankara dîplomasiya xwe ya li gel Baxdadê berdewam dike, bi taybetî di warên wekê av, enerjî û bazirganiyê de.
2.Ragirtina Li Dijî Tehdîda PKK/YPG: Lê vê hevkariya herêmî, bêyî kêmasiyek, bi domandina têkoşîna li dijî PKK û YPG ve tê girêdan. Daxwaza Fidan ji bo "rawestandina çêkkirina PKKê" li Iraq û Sûriyê, bêyî ku tiştan bi nav bike, nîşaneyek e ji bo hêzên navdewletî yên li Iraqê û hem jî ji bo hikûmeta Iraqê. Bi vê daxwazê, Tirkiye dixwaze bisekine ku Iraq û hêzên biyanî li bakurê Iraqê, piştgirî ji PKKê nakin. Ev stratejî, nîşan dide ku Tirkiye tevdîra xwe ya çekdar a li dijî van komanan didomîne, lê di heman demê de dixwaze ji rêkûpêkiyên dîplomatîk jî sûd bistîne da ku van operasyonan meşîne.
Bi kurtî, di dîplomasiya Tirkiyeyê de, "hevkariya aborî" û "têkoşîna çekdar" bi hev re diçin. Gotinên Fidan li Bexdayê, dîmeneke berfireh a vê stratejiya du-alî pêşkêşî dike: hevkariya herêmî wek rêyek, û têkoşîna li dijî PKK/YPG wek sînorê wê yê neguherbar.
"Wezîrê Derve yê Tirkiyeyê Hakan Fidan li Bexdayê, bi tekîd li ser pêwîstiya hevkariya ewle û aborî ya welatên herêmê, daxwaza rawestandina çêkkirina hêzên PKK û YPG li Iraq û Sûriyê kir."
