"Muqteda Sedir her tim xweyî bandor e"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA- Sadr di peyamekê de ku li ser malpera civakî X hatiye weşandin got, "Ez piştrast im ku biryara boykotê ji bo piraniya mirovan biryarek dijwar e." Lê welat ji firotina ji bo rayedarên gendel bihatir e.
Tevgera Sadr hîn jî yek ji partiyên herî girîng e ku beşdarî hilbijartinan nabe; Ji ber ku wî berê biryar dabû ku beşdarî hilbijartinên 2025an nebe û bang li alîgirên xwe kir ku ji beşdarbûnê dûr bisekinin.
Rêberê Tevgera Sedr a Iraqê boykotkirina hilbijartinên parlemanî yên welêt dubare kir.
