"Piştgirî ji Berhemkeran di Gotinên Îmam Eli (s.x) de: Nimûneyek ji Bo Îro"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA- Ma em dikarin ji hikûmetê bendewariya piştgiriya bêşert û bêqeyd ji çalakiyên aborî hebin? Dibe ku di aboriya modern a cîhanê de ev nîqaş bêdawî be; lê Emîrê Mu'mînan Îmam Elî (s.x) di peymana xwe ya hukmî li Malikê Eşter (nameya 53) de wêneyekî rast û hevseng ji vê piştgiriyê pêşkêşî dike: Piştgiriyeke ku ne berdana serbixwe ye û ne jî tevlêbûna tund û helkeş e.
Piştgiriya hikûmetê ji bazirgan û berhemkeran, erkekî navendî ye ku armanca wê ya sereke, peydakirina menfeya giştî û parastina dadî di sûkê de ye. Ev nêrîn, berevajî têgeha gelemperî, bi tevahî realîst e; ji ber ku Emîrê Mu'mînan (s.x) hem li ser giringiya jiyanî vê çîna civakî tekîz dikin hem jî hişyariya pirsgirêkên ji sûda nerast dide.
Di domdana vê gotarê de, em ê giringîtirîn aliyên rolê piştgirî û çavdêriyê yê hikûmetê ji dîmena Nehcul Belaga binivîsin:
1.Bazirgan û Pîşesaz: Avahiya Menfeya Giştî
Rolê piştgirî yê hikûmetê ji vê yekê derdikeve holê ku bazirgan û xwediyên pîşe, stûnên aboriya civakê ne. Emîrê Mu'mînan Îmam Elî (s.x) tekîz dikin ku ev çîn, "kanên sereke yên menfeyên giştî" (مَوَادُّ الْمَنَافِعِ) û "hêmanên aramiya gel" (أَسْبَابُ الْمَرَافِقِ) ne. Ev teswîr, berteka sereke ji bo piştgiriya hikûmetî ye; ji ber ku ev kes in ku hewceyên berhemên bikêr ji dûrûdirêjêtirîn welatan, "ji çol û derya û welatên pehn û çiya" kom dikin, herêman ku gelên normal an jî hikûmet nikarin bigihîjin an jî wêrisî têkevin.
2.Şîreta Baş û Piştgiriya Gerdûnî
Serok mecbûr e ku li hember bazirgan û xwediyên pîşeyan, "şîreta baş û qenc" (أَوْصِ بِهِمْ خَیراً) bike. Ev şîret hemû çalakiya aborî, bê îstîsna, digire nav xwe: çi bazirganên ku li navendên bazirganiyê "rûdinin" (الْمُقِیمِ), çi ewên ku "li dor in û digerin" (الْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ), û çi "pîşesaz û karkêrên ku bi hêza laşî xwe kar dikin" (الْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ). Ev fermon nîşan dide ku piştgirî divê hemû beşên berhemker û bazirganiyê bigire nav xwe. Ev çîn, "xwedî aşitî ù aramî ne" û tirsa ziyan û fêlê ji wan tune. Her weha, hikûmet mecbûr e ku derûdorekî ewle ji bo "anîna sermayeyên derve" amade bike.
3.Lêkolîna Rewşê: Piştgirî bi Rêya Çavdêrîyê
Piştgiriya hikûmetê bi tenê tê vê wateyê ku sûk neyê berdan. Emîrê Mu'mînan Îmam Elî (s.x) li ser "domandina domdar a rewşa wan" (وَ تَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ) tekîz dikin. Ev lêkolîn divê hem li navenda hukûmetê û hem jî li "alî û kêlekiyan welêt" (فِی حَوَاشِی بِلاَدِک) were kirin. Lêkolîn (çavdêriya domdar), amûra sereke ji bo nasîna û rakirina astengiyên kar û kijal e û mene dike ku pirsgirêkên bazirganan neyên guh nedan.
4.Xeta Sor: Îhtîkar û Çavtengî
Piştgirî bi mercê ku sûd neyê jê wergirtin ve girêdayî ye. Emîrê Mu'mînan Îmam Elî (s.x) hişyarî didin ku di nav bazirganan de, kesên hene ku "bi zorê çavteng" (ضِیقاً فَاحِشاً), "çavtengê çepel" (شُحّاً قَبِیحاً), "îhtîkarkerê tiştên pêwîst yên gel" (احْتِکاراً لِلْمَنَافِعِ), û "zordar di danîna fiyetan de" (تَحَکماً فِی الْبِیاعَاتِ) ne. Ev reftar "ji bo gel ziyaneke mezin" (بَابُ مَضَرَّة لِلْعَامَّةِ) û "eybê serokên hikûmetê" (عَیْبٌ عَلَی الْوُلاَةِ) ye. Şer kirin li dijî îxtîkar û firotina bihayê bilind, beşek cudakirî ya erkê piştgirî yê hikûmetê ye ji bo parastina saxlemî ya sûkê û hikûmet mecbûr e ku "ji îxtîkarê bi şidetê rê bigire", ji ber ku li gor gotinên Hz. Pêxember (s.a.w.) jî qedexe kirine.
5. Rêkxistina Sûkê li ser Bingehê Nirxdanî ya Dadperwer
Bazirganî û kirrûbirr divê bi "şert û mercên hêsan" (بَیعاً سَمْحاً) û li ser bingehên "pîvanên dadê" (بِمَوَازِینِ عَدْل) pêk were. Fermana sereke ev e ku nirxdan divê bi awayekî be ku "ne ji firoşkar re ziyanê bigihîne û ne jî ji kirîyar re" (لا تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَینِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ).
Ev fermana, kakila piştgiriya hevseng e; ango hikûmet ne tenê ji berhemker diparêze li dijî ziyanê, belê ji kirîyar jî diparêze li dijî zordariya bihayê. Ev nêzîkî, dadî ji bo her du aliyan garantî dike.
6. Sazkirina Dadperwer û Biamaç
Heke kesek piştî "qedexekirina" aşkera ya serok, hîn jî destê xwe dide îxtîkarê, divê were cezakirin (فَنَکلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ).
Muamele bi xeta karan divê bi qayil be, lê qaîdeyekî giring heye: "Qet di cezakirinê de zêdeyî neke" (فِی غَیرِ إِسْرَاف). Ev pê ewle dike ku şer li dijî xetên kesan, nebe sedema zirara giştî li çîna bazirgan û berhemkeran ku stûnên aborî ne.
Çavkanî:
Nehcul Belaxa nameya 53
Nêrîna Min:
Analîza we ya li ser bingeha nameya Îmam Elî (s.x) bi Malikê Eşter, rastî aliyekî din jî ya vê modela hukimraniya aborî ya hevseng nîşan dide. Di vê modelê de:
1. Nexşeya hikûmetê wek "Meydanker û Dadger" e: Armanc afirandina derûdorek e ku hem berhemker û hem jî kirîyar di bin qanûn û mafê dadperwer de bin. Bi vî awayî, hikûmet ne tenê çalakiyên aborî diparêze, lê her weha pêşî li pevçûn û neheqiyan jî digire.
2. Sazkirin bi awayekî biaqil: Tekîda Îmam Elî (s.x) li ser "zêdeyî nekirin" di cezakirinê de, nîşan dike ku divê ceza bi awayekî biaqil û bi pîvan were, da ku ji avakirina aborî re nebe asteng. Ev nêrîn, ji şixulandina giştî ya çîna bazirgan û berhemker diparêze.
3. Parastina kirîyar wek beşek ji parastina aboriyê: Di vê modelê de, parastina kirîyar ji zordariya bihayê, wek beşek ji parastina aboriya giştî tê dîtin. Bi vî awayî, hikûmet di heman demê de ji mafên her du aliyan diparêze.
Di dawiyê de, ev model pêşniyar dike ku aboriyeke saxlem û berdewam, bi hebûna hikûmeteke ku wek "dadger û meydanker" dimeşe, pêk tê. Vê nêrînê, dibe alîkar ji bo çareserkirina pirsgirêkên aboriya îro jî.
