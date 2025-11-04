Karîkator | Du pîvanên civaka navneteweyî derbarê şerê Xezzeyê de

Etiket Şerê Gazzeyê Karîkatur Standardên Duqat
4 November 2025 - 10:16
News ID: 1746384
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)— ABNA — rojnameya navneteweyî al-Quds al-Arabî bi çêkirina karîkaturyek li ser pîvana duceyî ya civaka navneteweyî li ser bûyerên Xezze rawestîye. Di vê karîkaturê de tê nîşandan ku civaka navneteweyî ji bo ku yek sîyonîst tê kuştin alîkarî û dixwaze xwe nîşan bidin, lê li dijî sûc û komkujiyên sîyonîstan di vê deriyê daristan de bêdengî û leqeyî hilkişîye.
