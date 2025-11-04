  1. Home
Karîkator | Du pîvanên civaka navneteweyî derbarê şerê Xezzeyê de

4 November 2025 - 10:16
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Karîkator | Du pîvanên civaka navneteweyî derbarê şerê Xezzeyê de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)— ABNA — rojnameya navneteweyî al-Quds al-Arabî bi çêkirina karîkaturyek li ser pîvana duceyî ya civaka navneteweyî li ser bûyerên Xezze rawestîye. Di vê karîkaturê de tê nîşandan ku civaka navneteweyî ji bo ku yek sîyonîst tê kuştin alîkarî û dixwaze xwe nîşan bidin, lê li dijî sûc û komkujiyên sîyonîstan di vê deriyê daristan de bêdengî û leqeyî hilkişîye.

Karîkator | Du pîvanên civaka navneteweyî derbarê şerê Xezzeyê de
Karîkator | Du pîvanên civaka navneteweyî derbarê şerê Xezzeyê de

