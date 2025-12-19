  1. Home
Rêkeftina destpêkî ya bakur û rojhilata Sûriyê bi hukûmeta demkî re derbarê yekxistina hêzên askerî

19 December 2025 - 23:15
“Xizmetguzariya Sûriyeyê – Komîteya danûstandinê ya Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ragihand ku wan bi Dewleta Demdem a vê welatî re li ser yekgirtina sê yekîneyên Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (SDF) di nav avahiya Artêşa Sûriyeyê de gihiştine li lihefkariyek destpêkî; di heman demê de danûstandin li ser rolan û avahiyên sivîl bi piştgiriya navneteweyî didomin.”

Li gorî nûçeyên Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beyt (s.x) – ABNA- Komîteya Danûstandinê ya Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê di daxuyaniyekê de ragihand ku wan bi Hikûmeta Demdem a Sûriyeyê re li ser hêzên leşkerî gihîştine lihevkariyek destpêkî, û danûstandin li ser hûrgiliyên derbarê rol û avahiyên sivîl didomin.

Komîteya Danûstandinên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê bi Hikûmeta Demdem a Sûriyeyê re daxuyaniyek li ser tora civakî X parve kir.

Di vê daxuyaniyê de hatiye diyar kirin ku lihevkariyek destpêkî li ser yekkirina 3 yekîneyên Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (HSD) di nav avahiya leşkerî ya Artêşa Sûriyeyê de pêk hatiye.

Herwiha hat destnîşankirin: “Bi rêya komîteyên pispor ji herdu aliyan, danûstandin li ser hûrgiliyên têkildarî rol û avahiyên sivîl berdewam dikin. Tê payîn ku di heyama pêş de gavên pratîk bên avêtin.”

Di daxuyaniya komîteyê de hat destnîşankirin ku ev pêvajo “piştgiriya eşkere ya navneteweyî werdigire û ber bi çareseriyek siyasî ya li ser bingeha diyalogê ve diçe.”

Komîteyê destnîşan kir ku ev bijarde rêya herî realîst e ji bo misogerkirina aramiya, û wiha pê de çû: “Her pêşketinek berbiçav pêwîstî bi pêşîgirtina li şerê medyayî û gotinên nefretê heye.”

Di dawiyê de, komîteyê banga têgihiştin û hevkariyê kir û ew wekî tekane rêya avakirina çareseriyek domdar ji bo Sûriyeyê bi nav kir."

