Rêkeftina destpêkî ya bakur û rojhilata Sûriyê bi hukûmeta demkî re derbarê yekxistina hêzên askerî

Li gorî nûçeyên Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beyt (s.x) – ABNA- Komîteya Danûstandinê ya Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê di daxuyaniyekê de ragihand ku wan bi Hikûmeta Demdem a Sûriyeyê re li ser hêzên leşkerî gihîştine lihevkariyek destpêkî, û danûstandin li ser hûrgiliyên derbarê rol û avahiyên sivîl didomin.
Komîteya Danûstandinên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê bi Hikûmeta Demdem a Sûriyeyê re daxuyaniyek li ser tora civakî X parve kir.
Di vê daxuyaniyê de hatiye diyar kirin ku lihevkariyek destpêkî li ser yekkirina 3 yekîneyên Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (HSD) di nav avahiya leşkerî ya Artêşa Sûriyeyê de pêk hatiye.
Herwiha hat destnîşankirin: “Bi rêya komîteyên pispor ji herdu aliyan, danûstandin li ser hûrgiliyên têkildarî rol û avahiyên sivîl berdewam dikin. Tê payîn ku di heyama pêş de gavên pratîk bên avêtin.”
Di daxuyaniya komîteyê de hat destnîşankirin ku ev pêvajo “piştgiriya eşkere ya navneteweyî werdigire û ber bi çareseriyek siyasî ya li ser bingeha diyalogê ve diçe.”
Komîteyê destnîşan kir ku ev bijarde rêya herî realîst e ji bo misogerkirina aramiya, û wiha pê de çû: “Her pêşketinek berbiçav pêwîstî bi pêşîgirtina li şerê medyayî û gotinên nefretê heye.”
Di dawiyê de, komîteyê banga têgihiştin û hevkariyê kir û ew wekî tekane rêya avakirina çareseriyek domdar ji bo Sûriyeyê bi nav kir."
