120 bûk û zava bûn mêvanê Îmam Riza (silava Xwedê lê bin)

Li gorî nûçeyên Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beyt (s.x) – ABNA -Di derfetê ketina mehê pêrbirûk ya Recebê de, bi hewl û xebata Navçeya Nûneriya Waliyê Feqîh li Wezareta Cihada Çandinî, 120 cotên ciwan ji cihên cuda yên welatê bi amadebûna xwe li Meşheda Pîroz, beşdarî Kampa “Marifeta Rezewî (4)” bûn.
Di merasîma dawî ya vê kampê de ku bi amadebûna berpirsên neteweyî û eyaletî li Navenda Kongre û Pêşangehên Astana Qudsê Rezewî hate lidarxistin, Hucet-ul-Îslam û wel-Muslimîn Seyîd Hasan Rebbânî, nûnerê Waliyê Feqîh li Wezareta Cihada Çandinî, bi pîrozbahîkirina destpêka jiyana hevbeş bo van cotên ciwan, li ser hin xalan ji ayeta pîroz a «هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ» rawestiya û got: li gor vê ayeta Qur’anê, ji bo têkiliya jin û mêrê, sê taybetmendiyên bingehîn dikarin were destnîşankirin.
Wî taybetmendiya yekem weke “veşartina kêmasî û xirabiyan” binav kir û zêde kir: wisa ku cil kêmasiyên laşê veşêre, hevjîn jî divê kêmasiyên hev bibin û wan ne bikin giştî.
Piştgirî di demên zehmetiyê de, taybetmendiya duyem bû ku Hucet-ul-Îslam û wel-Muslimîn Rebbânî li vê civînê tê de bal kişand û got: wisa ku cil di germ û sarayê de mirovan diparêze, hevjîn jî divê di ser û binên jiyanê de piştgirê hev bin.
Wî di şîrovekirina taybetmendiya sêyemîn ya bingehîn a vê ayetê de, li ser xweşikbûn û zînetbûna hevjînan ji bo hev bal kişand û got: hevjîn divê bibe zînet û sedema xweşikbûna hev di jiyanê de.
Nûnerê Waliyê Feqîh li Wezareta Cihada Çandinî bi rexnekirina çanda rojavayî ya ku jin û mêr li dijî hev tê de têne danîn, li ser çanda Îslamî rawestiya ku li wê de jin û mêr sedema hezkirin û aramiyê ji bo hev in. Wî bi axaftina xwe ji mêvanên vê kongreyê re got: hêvîdarim bi inayetên Îmam Riza (aleyhê selam) we dest bi jiyaneke baş kiribe û hertim di bin bal û himmeta Îmamê Zemanê (erwahenafedah) de bin.
