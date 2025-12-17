Zêdebûna koçkirina akademîsyenên Îsraîlî bi sedema şer, fesad û kêmkirina budceyê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (AS) - ABNA - Navenda Amarên Îsraîlê ragihand ku di sala 2024an de Îsraîl ketiye rewşeke neyînî ya koçberiya akademîsyenan; Bi vî awayî hejmara akademîsyenên ku koçî derve kirine ji hejmara kesên vegeriyane Îsraîlê zêdetir e.
Li gorî daneyan, koçberiya elîtan akademîsyenên ciwan û ji herêmên aram, bi taybetî herêma Tel Avîvê û navenda Îsraîl dihewîne. Ev meyl nîşan dide zêdebûna çûna lêkolînerên ku dikarin aborî û warên lêkolînê yên Îsraîlê pêş bixin û ji bo jiyan û xebatê çûne derve.
Xwediyên doktorayê û mezûnên zanîngeh û saziyan
Li gorî navenda statîstîkan, %25,4 ê xwediyên doktoraya matematîkê, % 21,7 ê xwediyê doktoraya zanistiya kompîturê , % 19,4 ê xwediyê doktoraya genetîk , % 17,3 ê doktoraya mîkrobiyolojiyê, % 17 ê xwediyê doktoraya fîzîkê , % 14 ê xwediyê doktoraya kîmyayê û %14 xwediyên doktoraya elektrîkê û ji %14 xwediyên doktorên elektrîkê ne. Israel.
Her weha, 23% ji mezûnên PhD yên Enstîtuya Weizmann, 18.2% ji mezûnên PhD yên Technion, 15% ji mezûnên PhD yên Zanîngeha Tel Aviv, 10% ji mezûnên Zanîngeha Ariel û 7% ji mezûnên Zanîngeha Bar Ilan koçberî derveyî Israelsraîl bûne.
Bi tevahî, 11.9% ji xwediyên PhD û 8.1% ji xwediyên destûrnameya masterê li Israelsraîl ku di navbera 1990 û 2018 de mezûn bûne koçî Israelsraîl kirine û îhtîmal e ku bi domdarî li derveyî Israelsraîl bijîn.
Li gorî daneyan hejmara akademîsyenên ku vê dawiyê koçî Îsraîlê kirine zêde bûye û hejmara kesên ku zêdetirî 3 salan li derveyî Îsraîlê mane û piştî du salan vegeriyane Îsraîlê kêm bûye.
Sedemên zêdebûna koçberiyê
Ji bilî şer û guhertina sîstema dadwerî, belkî kêmbûna diravî û şert û mercên ne guncaw ên lêkolînê li zanîngeh û saziyên zanistî yên Îsraîlê yên ser bi hikûmeta Netanyahu û rênmaya Yoaf Kiş, wezîrê perwerdeyê yê Îsraîlê, bûne sedema zêdebûna koçberiyê. Vê hikûmetê ji roja damezrandina xwe ve çavdêrî û kontrolkirina zanîngeh û saziyên lêkolînê yên Îsraîlê dike.
Herwiha birîna bûdceya xwendina bilind a Îsraîlê, ku ji dema damezrandina hikûmeta Netanyahû ve çendîn caran hatiye birîn, di heman demê de ku pere ji bo berjewendiyên partiyên hevpeymaniyê tên terxankirin, lêkolînerên Îsraîlî teşwîq dike ku koçberî derveyî Îsraîlê bibin, ku li wir mûçeyên bilind û fonên lêkolînê werdigirin, û tercîh dikin ku venegerin.
Tags
Îsraîl
Koçberiya Îsraîliyan
akademîsyenên Îsraîlî
zanîngehên Îsraîlê
Koçberiya akademîsyenan
