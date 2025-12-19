Seyîd Emmar Hekîm: Iraq lîstikvanek navendî ye û pirek e di navbera eksên cuda de ye

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ûl Beytê (s.x) -ABNA ـ Seyîd Ammar Hakîm, serokê Rêxistina Hikmeta Neteweyî ya Iraqê, di axaftina xwe de li derfetê salvegera şehîdiyê ya Ayetullah Seyîd Muhammedbaqir Hakîm, bi balê kirina ser rastî û projeya fîkrî ya “Şehîd Mehrab”, ev derfet wek şansa salane ji bo nûvekirina rayedan, diyarkirina pêşêvajiyan û rastkirina rêya ava kirina dewleta neteweyî ya li Êraqê nîşan da.
Endamê Şûraya Bilind a Civata Cîhanî ya Ehl-ûl Beytê (s.x) got ku bîranîna şehîd Ayetullah Hakîm tenê çarçoveya dîrokî nîne, lê ev roj imtîhanek e ji bo rûmet û rastî li projeyekê ku bi xwînê şehîdan hat damezrandin, ji bo ava kirina Êraqekê hêzdar, serbixwe, dadperwer û yekbûn.
Serokê Rêxistina Hikmeta Neteweyî ya Iraqê, bi referansê ji prosesên siyasî yên heyî, ragihand ku Êraq li astengiya ava kirina dewleta neteweyî ye li ser bingehên encamên hilbijartinan û çarçoveya qanûnî, û hewl dide ku ev proses bi daxwaza gel û serfiraziyên welatê qedr bike. Wî jî rêza encamên hilbijartinan û zûkirina ava kirina dewletê pêwîstiyek neteweyî nîşan da.
Hakîm bi balê kirina hêzdariya hukûmeta wek şertê pêşîn a her çarêkî ya nûvekirinê, ragihand: hukûmeta rastîn wê wisa be ku qanûn bê cî, ewlekariyê bibe, dad were cihkirin û welat bi mantîqa dewletê berdewam bike, ne bi şewqa demkî. Wî zêde kir ku dewleta pêşeroj divê tîmeka hêzdar, bernameya zelal û hêz û karîgeriya biryar û cîhkirinê hebû, û li dijî kriz û girêdanan dûr nabe.
Serokê Rêxistina Hikmeta Neteweyî ya Iraqê aborîyê “şerê rastîn a hêzdariyê” xwest û got: pîşesazi, çandin, geziya, enerji, sermayê, teknolocî û dijîtalîzasyon bingehên ewlekariya neteweyî ya Êraqê ne; dewleta pêşeroj divê li ser çarenûsên rastîn ên hilberîn û amadekirina dravê domdar bibe, ne tenê li ser bûdceya navî.
Hakîm jî daxwaza “imtîhana sed rojî” kir ji bo dewleta pêşeroj, da ku rûmet û ciddiyeta wê li çözmekirina pirsgirêkan û xizmetên civakî were pîşesaz kirin.
Di beşa din a axaftinên xwe de, endamê Şûraya Bilind a Civata Cîhanî ya Ehl-ûl Beytê (s.x) bi referansê ji guhertinên lez yên herêmî, rewşa heyî “zelzeleya geopolitîk” nîşan da û got: Êraq lîstikvanek bingehîn e û pêvajoek têkiliyê di navbera xêzanên cuda de ye; divê bi rêveberiya zîrek a têkiliyên derve, ji têketina di şer û ziddiyan de xilas bibe.
Wî jî ragihand ku Iraq na meydanê şer a kesên dinê bibe, na sandûqa peyam û na xêza têkiliyê bi navê kesên din; siyaseta dewletê divê li ser serfiraziyên neteweyî û stabîlîtiya welatê binêre.
Serokê Rêxistina Hikmeta Neteweyî ya Iraqê bi balê kirina girêdayîtiya destûr û serdestiyên welatanê yên herêmî, daxwaz kir yekbûna navxweyî ya Êraqê bi hev ve bibe, bi hevgirtina yekbûna pozîsyona Erebî û Îslamî. Meseleyê Filistîn jî wisa nîşan da ku “mijara mafî, dadperwer û mirovî” ye.
Endamê Şûraya Bilind a Civata Cîhanî ya Ehl-ûl Beytê (s.x) jî balê kir ku divê hevkariyeke rastîn û bingehîn li dijî tehditên herêmî hebe, bi hevsengiya cîdî ji bo berdanê her şerê herêmî ku dikare welatan û ewlekariya navxweyî wan xetere bike.
Hakîm di dawiya axaftinê de hişyarî da: destûra herêmê an yekbûn û hevkariyê ye, an jî parçe-parçeyî û qetandin; û ger rêya duyem were hilbijartin, pêşeroj nebe.
