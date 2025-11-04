Nigerehiya bi fikara kûr a Îsraîl ji ber pêkhêltina hêza leşkerî ya Hezbullahê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)— ABNA — Rojnameya Îsraîlî “Haaretz” ragihand ku Efserên bilind a arêşa Îsraîl hişyariyên xwe derbarê zêdebûna hewlên Hezbullahê ji bo nûvekirina hêzên xwe dayne. Ev çalakî dibe sedem ku Îsraîl bixwaze operasyonên leşkerî li dijî vê kome berfireh bike.
Li gor vê raporê, çalakiyên Hezbullahê niha bi taybetî di bakurê çemê Litaniyê de têne mezinahî, û hîn ne gîha herêmên nêzîk sînorê Îsraîlê; lê hema hema berdewamîya vê rewşê dikare sedemê tengbûna têkiliyên şerî bibe.
Efserên lêkolîna leşkerî ya Îsraîl jî ragihand ku Hezbullah di hefteyên dawî de bi çalakî li ser pêkhêltina hêza leşkerî û cihê xwe ya siyasî li Lubnanê dixebite, û ew belge û agahiyên li ser vê mijarê bo hukûmeta Amerîka û çavdêrên peymana agirtengavê (ateşkesê) pêşkêş kirine.
Çavkaniyên lêkolîna derve jî pejirand ku Hezbullah bi serketinî torên amadekarî û tedarîkî yên xwe nûve kiriye, û bi rêya Iraq û Sûriyê ji Îranê silah û kargêzî wergirtine. Ew jî zêde kirin ku leza bersîvdanê û taybetiya Hezbullahê ji hewlên arêşa Lubnan bo silahbirtina vê kome pêş ve çûye.
Efserên Îsraîlî jî gotine ku arêşa Lubnan li dijî hêzên Hezbullahê têkiliyeke çalak pêk ne anîye û çareyek ciddî ji bo rawestandina nûvekirina vê kome nehatiye kirin.
Tom Barak, balyoza Amerîkayê li Tirkiyê û şandeya taybet bo Sûriyê — ku niha di Lubnanê de jî dixebite — nigerehiya xwe derbarê hêdîbûna prosesê silahbirtina Hezbullahê nîşan da, û daxwaz kir ku hemû silah li destê dewleta Lubnanê bikevin.
Barak diyar kir ku Îsraîl hê jî li serê xwe di başûrê Lubnanê de diqedire, ji ber ku “hezaran misil û qelîng” hîn jî li vir mayine û wekî tehdiya rast tên dîtin. Lê her wiha qebûl kir ku xwestina ku dewleta Lubnan bi zorê yekê ji partiyên xwe silahbibîne “bêaqilane ye”, çimkî hemû kes ji têkçûna şerê naverû ditirsin.
Li aliyê din de, çavkaniyên Lubnanî Îsraîlê bi zêdekirina hêz û hucûmên xwe tawanbar kirin û gotin ku axaftinên ofîserên Îsraîlî bi armanca xweşkirina presê li ser dewleta Lubnan bo destpêkirina gotûbêja diplomatik tên bikaranîn.
Yek efserê berê ya Lubnanî jî li rojnameya “Haaretz” got:
“Kesêk ne hêvî nadin ku Hezbullah, herçend raporên li ser hewlên wê ji bo nûvekirina hêzên xwe hene, di demeke nêzîk de hucûmek li Îsraîlê bike.”
________________________________________
…………………….
Dawiya peyamê /
Etîket
Etîket:
Hezbullahê Lubnanê
Rejîma Sîyonîstî
Tom Barak
Ofîserên lêkolîna leşkerî ya Îsraîl ragihand ku Hizbullah di hefteyên dawî de bi şêwazek çalak li ser pêkhêltina hêza leşkerî û cihê xwe ya hundirîn li Lubnanê dixebite. Ew jî gotine ku belge û agahiyên girîng li ser vê mijarê bo hukûmeta Amerîka û çavdêrên peymana agirtengavê (ateşkesê) pêşkêş kirine.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)— ABNA — Rojnameya Îsraîlî “Haaretz” ragihand ku Efserên bilind a arêşa Îsraîl hişyariyên xwe derbarê zêdebûna hewlên Hezbullahê ji bo nûvekirina hêzên xwe dayne. Ev çalakî dibe sedem ku Îsraîl bixwaze operasyonên leşkerî li dijî vê kome berfireh bike.
Your Comment