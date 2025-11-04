Çîrokeke dilşewat û wêranker a erdheja şevê li bakurê Afxanistanê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)— ABNA —Erdhejek bihêz (6.3 li şkala Richter) nîvê şevê 12ê Mijdarê parêzgehan Belx, Samangan û Taxar li bakurê Afxanistanê trembû. Heta vê demê, kêmî 20 kes mirin û zêdetirî 500 kes birîndar bûn.
Raport nîşan didin ku gelek gundên Belx û Samangan wêran bûn, lê hîn jî agahdariya rastîn a qurbanîyan hîn nehatîye diyarkirin.
Di Wîlayeta Xolm, parêzgeha Samangan de, nûçegihanek ABNA çîroka Ebdulrehîm nîşan da. Wî got ku bûka xwe, ku deh mehî bû, di kulubeyê de radiza û mir; wî jî birîndar bû. Ebdulrehîm behsa wêrankirina xaniyê xwe kir û daxwaz kir ku Talîban û rêxistinên alîkariyê alîkariyê bişînin.
Şahidên din jî behsa kêliyên tirsnak ên li herêma Tangî Taşqarghan nêzîk Mezar-e-Şerîf kirin. Yek dikandarekî herêmî got ku kevir wekî baran di hev de ket û gelek otomobîlên rêwiyan û malên li bin keviran maye. Tenê li wê herêmê herî kêm 25 kes mirin.
Piştî karesatê, rêxistinên navneteweyî, di nav de Neteweyên Yekbûyî, tîmên alîkariyê şandin deverên erdhejê da ku alîkariya qurbaniyan bikin.
Etîket:
• Efxanistan
• Şîeyên Afxanistanê
• Erdheja Afxanistanê
• Talîban
• Belx
• Kuştî
• Neteweyên Yekbûyî
