Stranbêja navdar a cîhanê derbarê musulmanbûna xwe de diaxive/ Xwediyê Xelata Grammy ye: Min di Îslamê de aramî dît

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X) - ABNA - Damini Ogulu, stranbêjekî navdar ê Nîjeryayî ku bi navê dikê "Born Bod" tê nasîn, di hevpeyvînek nû de li ser rêya xwe ya aloz ji Xiristiyaniyê ber bi Îslamê ve axivî û tekez kir ku tevî meyla wî ya ber bi Îslamê ve û lêkolînên wî yên berfireh ên li ser olan, wî hîn bersiva xwe ya dawî li ser rastiya giyanî nedîtiye.berkûrtir a giyanîbûnê, xwendina ol û dibistanên Ev hunermend ku di sala 2021-an de xelata Grammy ya “albûma sala herî baş” wergirtiye, got ku ew di malbatekî mesîhî de mezin bûye, ji ber ku “dîn û jiyana malbatî û cîhê ku li wê dijî, hemû mesîhî bûye.” Ew zêde kir ku di demê ciwanî de bi şopandin û agahî xwe biryara xwe da ku Îslam qebûl bike û piştî wê, dînan û rêbazên dinî yên din jî lêkolîn kirine da ku têgihiştina wisaîtiyê (spiritualîte) ya xwe zêde bike.
Hunermendê Nîjeryayî tekez kir ku biryara wî ya guhertina rêya xwe ya olî ne ji ber protesto an serhildanê bû, lê ji ber baweriya wî ya kesane û têgihîştina wî ya ruhanî bû, û got: "Ev biryar ne bertekek ji bo kesî an tiştekî bû, lê hilbijartinek hişmend bû ku ji baweriyên min ên hundurîn derket. Ev hest bi xwezayî ji min re hat; min tenê celebek girêdan û aştiyê hîs kir."
Borna Boye behsa tevliheviya têgihîştina rastiyê di navbera baweriyên cûda de kir û got: "Ol celebek mekanîzmaya kontrolê ye. Di hemî lêkolînên min de, her gav rastiyek zanistî heye ku her pirtûkek nakok dike. Her tişt ji rojê derdikeve."
Wî zêde kir: "Ez mirovekî ruhanî me. Ez bawer dikim ku em afirîd in û heke em afirîd bin, divê afirînerek hebe. Lê her kes xwedî perspektîfa xwe ye û ev yek min tevlihev kiriye. Ez di malbateke Xiristiyan de mezin bûm, dûv re bûm Îslam û dûv re olên cûda lêkolîn kirim. Ew hîs dike ku min hemî ceribandine, lê ez hîn jî hewl didim ku fêm bikim ka bi rastî çi diqewime.
Stranbêjê navdar wiha dawî li axaftina xwe anî: "Çiqas min lêkolîn kir, ewqas min guman li xwe kir. Tekane tiştê ku ez dizanim ev e ku hêzek bilindtir heye ku piştgiriyê dide min, û ez pê ve girêdayî me. Dema ku ez dua dikim, ez hîs dikim ku dengê min tê bihîstin.
Borna Boy (an jî wekî Borna Boy tê bilêvkirin), stranbêjê navdar ê Nîjeryayî ku di sala 2021an de Xelata Grammy ya ji bo Albuma Herî Baş a Salê wergirt, vê dawiyê hin şîroveyên balkêş li ser eleqeya xwe ya bi Îslamê û meraqa xwe ya ji bo kifşkirina rastiyê kir.
