Rai yal-Yewm: Rewşa Serekkomarê Libnanê xelatkirina sûcên rejîma sîyonîstî ye.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA— Kovara Rai yil-Yewm di bersiva daxuyaniya Joseph Atwan a li ser helwesteke nû derbarê danûstandinên bi rejîma Siyonîst re de nivîsand: Serokkomarê Lubnanê Joseph Atwan ragihand ku danûstandinên bi rejîma Îsraîlê re ji bo Lubnanê tenê vebijark e, ku gelek Lubnanî û Ereb wekî tawîzek bilez dibînin. Di du caran de, wî pêşî bang li artêşa Lubnanê kir ku bi bandora leşkerî ya Îsraîlê re rûbirû bibe û dûv re ragihand ku danûstandin tenê rêya derketinê ye. Em ji her du helwestan matmayî mane!
Ebdel Barî Atwan di bersiva van daxuyaniyan de wan bi awayekî neyînî nirxand û bal kişand ser guhertina bilez a helwesta serok û tekez kir: Rûbirûbûna bi êrîşên Îsraîlê re piştgiriya piraniya gel digire, û danûstandinên bêyî ti çalakiyek leşkerî wekî binpêkirina destûra bingehîn û peymana neteweyî ya Lubnanê têne hesibandin.
Atwan zêde kir: Ragihandina vê danûstandinê wekî tenê vebijark wekî xelatek ji bo rejîma Îsraîlê ji bo sûcên wê yên li Lubnanê tê dîtin. Di demekê de ku Lubnan di demên berê de kariye rejîma dagirker paşve bixe û bi berxwedanê şeran bi dest bixe.
Analîstê Rojhilata Navîn wiha lê zêde kir: Hêvî tê kirin ku serokkomarê Lubnanê helwestên xwe ji nû ve binirxîne û balê bikişîne ser parastina yekîtîya neteweyî û ewlehîya welêt. Divê bê zanîn ku ger rejîma Îsraîlê li dijî Lubnanê şerekî nû bixwaze, îhtîmala têkçûna wê dîsa heye.
