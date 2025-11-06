Nameyên Nehcul-Belaxê 29/ Rêbaza Elewîyan a Rûbirûbûna bi Serhildêrên Bexşkirî re!

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Nameya 29an a Nehc ul-Belaxa beşek ji nameyek bû ku Îmam Elî (S.X) piştî planên Muawiye ji bo afirandina kaosek nû li bajêr ji xelkê Besrayê re şandibû.
Di vê nameyê de, ew "dilovaniya Îslamî" di rûbirûbûna serhildêrên Şerê Deveyê de, ku hema hema hemî ji Besrayê bûn, bi bîr tîne û dinivîse:
"Û tiştek di derbarê belavbûna we û nakokiya we de hebû ku hûn jê haydar nebûn, ji ber vê yekê min sûcdarê we efû kir, û min şûr ji serê we rakir, û min ji pêşiya we qebûl kir; Bê guman, belavbûna we (ji derdora min), dijminatiya we, û binpêkirina we ya peymanê (di êvara Şerê Deveyê de) ne tiştek bû ku hûn jê haydar nebûn; Lê min sûcdarên we efû kirin, û min şûr ji reviyanan stand, û min ew kesên ku hatin ba min qebûl kirin."
Îmam bi gotina ku ew "di dema desthilatdariyê de lêborîn" bû û niha, leşker amade ne ku bi serhildêran re şer bikin, û gefê li wan dixwe:
"Ji ber vê yekê, heke ez li dijî we kiryarên xerab plan bikim, û ramanên mirovan bêaqil bin, û ez li cihê xwe yê diyarkirî bim û ez bi tenê bimînim, wê hingê, min hespên xwe nêzîk kirine û siwarên min çûne. "Û heke hûn di rêya ber bi we ve ber bi min ve biçin, ez ê karesatekê bînim ser we ku di Roja Deve de dê ji bilî dilopek zeliqok tiştek nebe; Niha heke ramanên wêranker û ramanên qels û çewt we ber bi şerkirin û dijberiya min ve bibin, ez heman mirovê duh im. Min artêşa xwe amade kiriye, hespan zîn kiriye û deveyan jî teçhîz kiriye, û eger hûn min neçar bikin ku ber bi we ve biçim, ez ê êrîşek bînim ser we ku şerê deveyan bi qasî dilopek di deryayê de biçûk bike."
Dîroknas û şîrovekarên Nehc el-Belagha li ser vê bûyera dîrokî dinivîsin, dema ku Abdullah ibn Abbas wekî waliyê Besrayê hat Kufayê û Ziyad ibn Ubeyye wekî cîgirê Ibn Ebbas li Besrayê hat tayînkirin. Wî di gotarekê de gef li wan xwar: "Ez cudahîyê naxim navbera gunehkar û bêguneh, û ez ê bav ji bo xatirê kur û cîran ji bo sûcê cîran ceza bikim, û ez ê her kesî bitepisînim; heta ku hûn nekevin rêya rast."
Ji bo pêşîgirtina li radîkalîzmê di rûbirûbûna van kesan de û di bersiva gelek gotinên ku muhtemelen gihîştine wan de, Îmam Elî (S.X) di dawiya nameyê de bi awayekî evînî ji mirovan re axivî û nivîsand:
"Di heman demê de, ez ji fezîlet û serdestiya guhdarên di nav we de haydar im, û ez mafê şêwirmendan baş dizanim, û ez tu carî ji ber kesekî sûcdar kesekî bêguneh ceza nakim, û ez tu carî bawermendan ji ber şikandina soza xwe ceza nakim."
Di dîroka Şoreşa Îslamî de, gelek mînakên kesayetiyên ku serhildanên cûrbecûr afirandine û dijminatiya wan a eşkere li hember prensîbên şoreşê hebû hene. Ev kes, Taybetê rêber û alhilgirên wan, gelek caran ji hêla rejîma Îslamî ve hatine efûkirin û bêyî darizandina dadwerî jiyana xwe ya normal dijîn, pêvajoyek ku carinan bi nerazîbûnên hêzên şoreşger re rû bi rû maye.
Li gorî karakterê Îmam Elî (S.X) di çîroka Şerê Cemalê de, dikare were gotin ku ji bo van serhildanvanan, prensîba efûkirina wan bi şertê dubarenekirina serhildanê ve girêdayî ye. Ger ji ber her sedemekê ev şert were paşguh kirin û ew dîsa serhildan û komployê li dijî rejîma Îslamî bikin, nêzîkatiya rejîma Îslamî ya li hember wan dê cûda be, ji ber ku mînakên van tedbîrên dadwerî yên biryardar li dijî kesên ku di salên destpêkê yên Şoreşa Îslamî de hatine efûkirin di salên pêş de hatin dîtin. Lê di her rewşê de, divê mirov ji rêya dadperwerî û edaletê dûr nekeve; wekî ku Îmam Elî (S.X) tekez dike ku bêguneh nayên cezakirin.
Seyîd Elî Esxer Huseynî/ABNA
