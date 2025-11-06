Evîna herheyî an gendeliya herheyî?

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Çima divê keçik jibon bidest anîna kurêkî xwe bişkîne?!
Ji kengî ve "baldarî" bûye "azadî"?
Ji kengî ve "evîn" bûye "rûreşkirin"?
Rast e ku Evîna Herheyî niha nayê weşandin, lê ev reftar hîn jî di beşek mezin a civakê de hene...
Îslam nabêje ku divê jin neyên dîtin, ew dibêje ku divê jin biqîmet bin, ne berdest bin.
Ma hûn ji van bernameyan hez dikin an...?!
Dibe ku em xelet bin
Bernameya "Evîna Herheyî" bi veguherandina jinan bo mijarên pêşbazî û pêşandanê ne tenê rûmeta wan a mirovî dixe ber pirsê, lê di heman demê de wan di forma kelûpelên xerîdar de ji bo mêran hildibijêrin jî ji nû ve çêdike. Ev bername wêneyek rûberî, amûrî û rezîl a jinan pêşkêş dike ku bi nirxên mirovî, exlaqî û çandî re nakok e.
Avahiya Bernameyê: Pêşbirka Ji Bo Xuyabûnê
Di "Evîna Herheyî" de, keç di qadeke nîv-şanoyî de têne danîn ku divê ew bi xuyang, tevger û carinan jî bi rûreşkirina xwe bala mêran bikişînin. Ev pêşbirk ne li ser kesayetî, aqilmendî, an nirxên mirovî ye, lê li ser balkêşiya fîzîkî, cazîbe û pêşandanê ye. Li şûna ku bibin mijarek çalak û hizirîner, jin dibin tiştên ji bo hilbijartin û xerckirinê.
Têkbirina Nasnameya Jinan
Bi tekez kirina li ser pêşbaziya di navbera jinan de ji bo bala mêran, bername hevgirtina jinan têk dibe û jinan li dijî hev dixe. Ev pêvajo cureyek narsîzm, fikara li ser dîtinê, û girêdayîbûna bi pejirandina mêran diafirîne. Nasnameya jinê di vê qadê de ne li ser bingeha ezmûn, şehrezayî, an hestan, lê li ser balkêşî û pejirandinê di çavên mêran de tê destnîşankirin.
Jin wekî Kelûpel
Di vê bernameyê de, jin wekî kelûpel têne pêşandan: divê ew bibiriqin, pêşbaziyê bikin, û di dawiyê de werin "hilbijartin". Ev mantiq jinan ji statuya mirovî vediguherîne ya tiştek xerîdar. Hilbijartina dawî ji hêla mêran ve mîna kirîn an hilbijartina hilberek ji nav vebijarkan e. Ev nêrîn ne tenê zayendperest e, lê di heman demê de bi kûrahî dijî-mirovî ye.
Encamên psîkolojîk û civakî
- Zêdebûna fikar û narsîzm di jinên ciwan de: Zexta ku were dîtin û pejirandin tenduristiya derûnî tehdît dike.
- Pêşvebirina têkiliyên rûberî û xerîdar: Evîn dibe ezmûnek demkî û şanoyî, ne girêdanek kûr û mirovî.
- Lawazbûna nirxên malbatî û exlaqî: Têkiliyên di bernameyê de ji pabendbûn, rastgoyî û kûrahiyê bêpar in, û bêtir dişibin lîstikên hişê.
Rexneya Çandî û Medyayê
Bernameyên mîna "Evîna Herheyî" beşek ji stratejiyeke medyaya kapîtalîst a gerdûnî ne ku nirxên kevneşopî û olî bi pêşvebirina hedonîzmê, takekesiya tund û xerîdariyê têk dibe. Di vê qadê de, jin ne dayik, ne ramanwer û ne jî hunermend in, lê tenê "balkêş" an "ne balkêş" in.
