Di êrîşa bê firokevan a Îsraîlê de 2 Libnanî hatin şehîd û birîndar bûn

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Di encama hewldana droneke Îsraîlî li ser êrîşî otomobîlekê di başûra Lebnanê de, yek kes şehîd û kesekî din birîndar bû.
Ev e dawîna rêzê ji zencîreyê yê şikestên Îsraîlî yên li peymana agire-besê bi Hizbullah re.
Ajansa Niştimanî ya Lubnan ragihand ku ev hewldan di rêya giştî ya Burc Rehal – El-ʿAbbâsiyê, li herêma Burc Rehal yê navçeya Sur de bû. droneke otomobîlekê amedeyî bi nîşan girt û teqînaya wê kesên tê de şehîd û birîndar kir.
Teqîna afirandî xof di nav xwendekaranê dibistanên nêzîk de afirand, û dê û bavên wan bi lez zarokên xwe vegerand malên xwe.
Li hewldanekî din, droneke Îsraîlî bombek dengdar li ser herêma sinorî ya Watiyê-l-Xeyam di başûra Lebnanê avêt. Heta niha hêzên Îsraîlî derbarê van hewldanan tu şiroveyekî fermî nedan.
Di heftên dawî de Îsraîl hewldanên xwe li erdê Lubnanê zêde kir û gelek caran herêmên rojhilatî û başûrî amedeyî bi nîşan girt. Ev hewldan tê de girtin û kuştina kesên ku Îsraîl wan endamên Hizbullahê dibîne jî hene.
Di hefteya borî de, Jeneral Jozef ʿAwn, serokê leşkerê Lubnanê, ferman da ku hêzên xwe bi her têkoşîna zeminî ya Îsraîlî li herêmên azadkirî bersivê biden. Herçend, roja paşîn wê daxuyand ku Lebnan amade ye da ku bi rêya axaftin û diplomasiya siyasî erdên dagirtî wergire.
Îsraîlê di Cotmeha 2023an de êrîşeke mezin li dijî Lubnanê dest pê kir, ku di Îlona 2024an de veguherî şerekî berfireh, ku zêdetirî 4,000 kes mirin û 17,000 kes birîndar bûn. Ji dema ku agirbest bi Hizbullah re di Mijdara 2024an de hate danîn, Îsraîlê zêdetirî 4,500 caran ew binpê kiriye, bi sedan sivîl kuştin û birîndar kirin. Tel Aviv her wiha pênc girên li başûrê Lubnanê ku di şerê dawî de girtibûn, ji bilî deverên ku bi dehan salan di bin dagirkeriya Îsraîlê de bûn, dagir dike.
Ev têkoşînên dawî nîşan dide ku Îsraîl bi şikestkirina peymana agire-besê li dijî Lebnanê bi siyaseta têkoşîna dirêj demî berdest dibe, lê di heman demê de xwediyên Lebnanê hewl didin ku şer bi rêya diplomasiya siyasî biguherînin.
