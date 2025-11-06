"Jin û malbat navenda perwerdeya çandî û berxwedana çandî di çandê nû ya Îslamî de ne"

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Konferansa zanistî “Jin, Malbat û Kiryara Bercawer” wekî beşek ji rêzeya civînên lêkolînî “Berxwedan û Çanda Nû ya Îslamî” bi beşdariya komyek ji xwendevanên medresayî û nûnerên çandî di salona konferansa “Kowser” ya rêxistina Tablîxata Îslamî ya Parêzgeha Qumê hate birêkirin.
Ev bername bi teşebusa Lêkolîngeha “Emr bi Ma’rûf û Nehî ji Munker” ya welatî û bi hevkariyê rêxistina Tablîxata Îslamî ya Parêzgeha Qumê hate rêxistin.
Hocet-ul-îslam wel-Muslimîn Tahirî Ekredî, serkarîya Setada “Emr bi Ma’rûf” ya Qumê, axaftvanê sereke ya civînê bû.
________________________________________
Tehlîla rêgehên fikrî û çandî
Hocet-ul-îslam wel-Muslimîn Tahirî Ekredî di destpêka axaftina xwe de du rêgeha mezin a fikrî û çandî di dîroka mirovetî de şerh kir. Ew got ku yek ji van rêgehên li ser insan-parêzî û nasyonalîzma aqil-parêz hate avakirin, û yê din jî li ser wersên dînî û xwedayî avakirî ye.
Ew bi îşare kirina mekteba insan-parêz got: “Gava vê rêgehê bi pergala xwe hate saz kirin, humanîzm wekî hêzê fermandar hate desthilatdar kirin û mekteba insanet bû bingehê bihûrgirtinê.”
Sonda got ku ev insan-parêzî bi xwe re ne tenê teoreya fikrî ye, lê jî encamên nebaş û tekmîlên girîng pêketiye. Ew diyar kir: “Dersên modern wekî liberalîzm û neoliberalîzm li ser azadiya temam a kesî têne daxistin, ku di encamê de rola Xwedê û dersên dînî ji civaka giştî radike. Gava insan bibe navenda her tiştî, rola dîn û Xwedê di civaka nû de nayê qebûl kirin; ew jî tê xelas kirin bi firqetî, bêalîtiya civakî û têkçûna pêwendiyên komelî.”
________________________________________
Eşûra – Nimûneya tevgera civakî û çandî
Tahirî Ekredî li rola sembol û tevgerên dînî di hişyarkirina civakî de îşare kir û Eşûra’yê wekî nimûneya sereke nîşan da:
“Eşûra dikare mirov di astên civakî û axlaqî de zêde tesîr bike û sedema tevgera civakî bibe. Rêberiya Îmam Husên (s.x) di dijberiya zulumê de dikare bîr û Exlaqê civakî bihêze û sedema avakirina hukumeta armanî bibe.”
Ew bi misalan ji dîroka Îslam û jiyana Imaman şîroveyî kir û got ku “hukumeta armanî” û “hukumeta rastî” cihê cuda hene.
“Tevgera dînî ku li ser dersên rast û aslî ye, dikare armanên rastîn çêbike û bibe nimûneya tevgera civakî û siyasî di asta neteweyî û navneteweyî de.”
________________________________________
Pêdiviya perwerde û berxwedana di dijberî rêgehên nû de
Ew di devama axaftinê de diyar kir ku zanîn û perwerdeya çandî di dijberiya rêgehên fikrî yên nû de pêdivî ye:
“Tevlihevkirina teoreya fikrî û kiryara civakî dikare berxwedana çandî bikolîne. Têgihiştina rast ji rêgehên fikrî yên nû, wekî felsefeyan modern û encamên wan, pêdivî ye ji bo avakirina siyaseta çandî û malbatî ya li gorî dersên dînî.”
________________________________________
Rola jin û malbat di domandina nirxên dînî de
Tahirî Ekredî bi hêrsî li rola jin û malbat di domandina nirxên dînî de got:
“Di berpirsiyariya Îslamî de, jin tenê role hêssî an jî malê nake. Ew navenda perwerdeya çandî ye. Ew yekem mamoste ya mirovan û afirandina nirxên civakî di nav nasînan de e.
Gava jin xwe wekî navenda perwerdeya xwedayî nas bike, civakek dê were avakirin ku di wê de azadî bi îman û kiryar bi nirx re hebe.”
Ew zêde kir: “Pirsgirêkên axlaqî û çandî yên di Rojavayê Êvropeyê de, ji ber têkçûna malbat û qirina role perwerdeya jinan e. Bê bêjin jî, çanda Îslamî nikare bêne stabîl bibe.”
________________________________________
Krizî çanda Rojavayê Êvropeyê û insan-parêzî
Ew diyar kir ku çanda rojavayê êvropeyê bi bingehê humanîzmê avakirî ye, ku mirov bûye cihê Xwedê.
“Encamê ev çarçoveya fikrî ye ku sistemên siyasî û civakî mirov dikin navenda her tiştî, lê ji axlaq, rûhîyet û berpirsyariya komelî vala ye.”
Ew diyar kir: “Gava cihê Xwedê bi mirov re tê guhertin, sekularîzm, liberalîzm û ferqetîya têkeliya kesî derdikevin. Ev rêgehên, bi görünê azadî dixwazin, lê di rastiyê de mirov dikin derbasî lezet, xerc û qezencê kesî.”
________________________________________
Azadiya bercawer di bin dîtina dînî de
Tahirî Ekredî diyar kir:
“Îslam dixwaze mirovek bibîne wekî xilîfeya Xwedê; mirovê ku di nav azadî de berpirsyar e, û di nav xwe-bixwebûna de şerîk e bi nirxên Xwedê. Kiryara bercawer di bin dîtina dînî de wateya azadî di çarçoveya rastî û rûmetê de ye, ne azadî di bêqediyê de.”
________________________________________
Dûganiya armanî û rastî
Serkarîya Sitada “Emr bi Ma’rûf” ya Qumê got:
“Di siyaseta Îslamî de du têgehên heye — arman-parêzî û rast-parêzî. Di sirreta Îmaman de her du hene. Arman-parêzî wateya şûndina armanên Xwedayî
………………………
Dawiya Peyam/
Nazera min :Gotinên Taherî Ekredî di heman demê de mesajek rûn pêş dikin: jin û malbat dil û bingehê çanda Îslamî ne. Ew dixwaze jin wekî çavkaniya perwerde û rûhê civakê bibîne, ne tenê wekî endamê malê.
Li gorî wî, insanperestî û azadîya bê-sînor di civata rojanê de ji îman, axlaq û rûmeta dînî dûrî çêkir.
Ekredî bawer e ku berxwedana çandî û aqilî dikare civaka Îslamî bi îman, rûmet û dad ava bike.
Wekî ku di dawiyê de dibêje: heke em ji îman û aqil dûr bibin, êdî çanda me bê-ma’na û civaka me bê-rûh bibe.
