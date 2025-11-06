Serdar Nâyînî:Armanca şerê 12 rojî hilweşandina Komara Îslamî ya Îranê bû

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Sardar Elî Mihemed Nayînî di ceremoniyê “Ji Xurremşehr heta Xan Yunus; yek çand, yek cebhe” de, ku di Zanîngeha Ferdowsî ya Meşhedê, li koleja endazîniyê hate birêkirin, got:
“Ta ku li du meh berê ji şerê 12-rojî, Netanyahû bi Tramp civînek kir û da’wa kir ku dikare di sê rojan de rezîma Komara Îslamî ya Îranê dhilweşînê. Tora 13 a televîzyona rejîma sîyonîst beşek ji vê axaftinê weşand.”
Tesxîra laneyê nexaşî — kiryarê pêşdestan
Di beşekî din a axaftinên xwe de, Sardar Nâyînî got ku girtina laneyê nexaşî (Embaşîya Amerîkayê) kiryarek pêşdestan bû.
Ew tevsîya kir: “Xwendekarên ku lîstikê kirin, bi vê baweriyê kar kirin ku ev der ne safîrat bû, lê herêmeke planek kudetayê li dijî rezîma nû ya Îslamî bû. Ev bawerî bi belge û dosyayên ku piştî girtinê hatin nivîsandin û xwendin, temamî hat pêşxistin.”
Ew lê zêde kir: “Îmam Xomeynî (r.a) bi qet’îyetê alîgirîya xwendekaran kir, û gelê Îran ji hemû qewm û sinifan bi yekbûna giran li ber laneyê nexaşî bi rêya her rojî bo 5–6 meh civîn dikin. Ev tesxîr bû yek bûyîna neteweyî ku bi peyama giştî ji bo rezîma Komara Îslamî guhert.”
Komara Îslamî – Pêdîyeke bêhempa di serdemeke duqutbî de
Sardar Nâyînî got: “Komara Îslamî di serdemekê de ku hêz û siyaseta cîhan duqutbî bû, pêdîyek bêhempa bû. Gava Şoreşa Îslamî serketî bû, hemû dewletên cîhan an li blokê Rojava an li blokê Rojhilat bûn.
Îmam Xomeynî rêberiya şoreşekê bi dest girt ku rejîma desthilatdar avêt û ji nav wê Komara Îslamî lê danî. Ji wê demê, her du hêza mezin – Rûs û Amerîka – dest bi dijberiya vê rezîma nû kirin, çimkî Komara Îslamî hem manafeya Amerîkayê di herêmê de bi xetere kir, hem jî modelê siyasî ya nû pêşkêş kir.”
Armanca şerê 8-salî – Derxistin û parçakirinê Îranê
Agahdarek Sepahê Pasdaran bi nîşandana armanca şerê 8-salî got:
“Armanca sereke derxistina rejîma Komara Îslamî û parçakirina Îranê bû.
Di plana şerê de hatibû civakirin ku parêzgeha Xûzistan, bi hev re herêma kurdî û başûrê rojhilat jî ji Îranê were veqetandin.
Belgeyên wezîrê derve yên Dewletên Yekbûyî, ku bi dawî piştî 30 sal ji taybetmendiyê derdikevin, bi zelalî nîşan dikin ku wê şerê planek temamî Amerîkayî bû.
Ta ku li du meh û nîv berê ji destpêka şerê, Sadam Husên bi Berzinski, şêwirmendê ewlehiyê Dewletên Yekbûyî, di sînorê Urdunê de civînek kir û li ser şerê dijî Îranê razî bûn.”
