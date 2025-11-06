Diyalog bi Misilmanên New Yorkê re: Em ê nehêlin ku Memdanî sozên xwe paşguh bike!

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Serkeftina dîrokî ya Zohran Mamdani di hilbijartina serokava New Yorkê de, wekî yekemî mirovê misilman û yekemî kesê bi rêjeya başûrê Asyayê di vê postê de, baweriya kêfxweşî û hêvî li nav civata musilmanên Amerîkayê çêkir.
Rojnamevanê têkiliyê îngilîzî FivePillars di raporekê de got ku hinek musilmanên New Yorkê bi vê serkeftinê re serbilindî û hêvî hîs dikin, lê jî di heman demê de daxistin ku piştgiriya wan ji Mamdani bi şertê vekirî ye ku ew li pey erka xwe û wêda peymanên xwe bimîne ku di kampanyaya hilbijartinê de nîşan da bû.
Yek ji çalakvanên civakî yên musilman got:
“Em bi dilê xwe re ji Mamdani piştgiri kir û ji serkeftina wî kêfxweş in, lê ev dawîya karê me nîne. Divê ew bersivdar be û li ser prinsîpên xwe, ku bi wan hat hilbijartin, bi rûmet bimîne — wisa ku parastina Filistînê, têkçûnê bi îslam-tirsî û berxwedanê li dijî hêzên rastî-efratî di siyaseta Amerîkayê de.”
Gelek musilmanên New Yorkê bawer in ku Mamdani divê nîşan bide ku serkeftina siyasî ya wî nate dema ku ji nasnameya îslamî û prinsipên dadgeriyê dûr bibe.
Yek ji wan jî got:
“Em siyasîyan nasîb nakevin. Ew xizmetkarên gel in. Heke peymanên xwe ji bîr bixin, em jî piştgiriya xwe radigirin.”
Hin kesên din jî gotin ku civata musilmanên Amerîkayê êdî amade nîne ku bê daxwaz û bê kontrol dengê xwe bide partî û hêzên siyasî. Wê gotin piştgiriya fireh ji Mamdani re bû berhevkirina hesteke nizanî û têkçûnê bi îslam-tirsî, cihêrsaziyê û bêdengbûna partîyên kevneşop yên Amerîkayê li dijî xiyanetên rejîma sîyonîstî li Filistînê.
Yek ji şaredarên musilmanên New Yorkê got:
“Demê dengdanê bê daxwaz qediya. Em ji bo Mamdani deng da, ji ber ku hêvî heyn ku ew li dijî xiyanetên li dijî gelê Filistîn bêdeng nemîne û li dijî têkelbûna hêzên sîyonîstî di siyaseta Amerîkayê de rabe.”
Rojnamevanê FivePillars got ku gelek çalakvân jî li ser baskên siyasî û medyayî hişyar in ku dikarin Mamdaniyê biguherînin an jî ew bibên herî nerm. Lê gelekî zêde musilmanên New Yorkê bawer in ku bi yekîtî, çavdêriyê û daxwazgeriyê, dikarin rêyek nû veke bo beşdariya karûbarê siyasî ya musilmanan di nav bingehên desthilatdarî yên Dewletên Yekbûyî de.
Di dawiyê de, wê rojnamevan got:
“Civata musilmanên New Yorkê, di hembêzîyê xwe de bi vê guherîna dîrokî re, peyamek vekirî da ji bo serokava nû: bimîne li ser dad û rasti, bi cengêkî dijwar parastina Filistînê bike, û li prinsîpên îslamî xwe rawestibe — ev hêtê sor û xêza qirmiz a piştgiriyên musilmanên wî ye.”
