Amerîka: Kurd divê li têkiliyên siyasî û leşkerî yên Sûriyê tevlî bibin

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Eh-ul-beyt (s.x) ABNA- Tom Barak, nûnerê taybet a Amerîkayê ji bo karên Sûriyê, di beyannameyek fermî de ragihand ku civîna Ehmed Şer‘a, serokê komara Sûriyê, bi Donald Trump, serokê komara Amerîkayê, li Qesra Spî, “qedemekî mêjûî” bûye di rêya vegerandina Sûriyê bo hevkariyên navneteweyî û çarçoveya siyasî ya nû de.
Barak wisa got ku ev civîn nîşanê ye ku Dîmeşq ji girtin û têkçûnê derketiye û niha dixwaze bi çalakî di hevkariyên herêmî û navneteweyî de beşdar bibe.
Wî diyar kir ku Ehmed Şer‘a di hevdîtinên xwe de bi ofîserên Amerîkayê re soz da ku Sûrî bi hevpeymaniya cîhanî ya dijî DAIŞê re tevlî bibe.
Nûnerê Amerîkayê jî ragihand ku di civîna sedemê sê qol — di navbera Marco Rubio, wezîrê derve ya Amerîkayê, Hakan Fidan, wezîrê derve ya Tirkiyê, û Ehmed Şeybanî, wezîrê derve ya Sûriyê — de planek li ser tevlîkirina Kurdan di pêkhatiya siyasî û leşkerî ya Sûriyê de hate nîqaş kirin, ku ew jî di hukûmeta nû ya Şer‘a de cihê xwe heye.
Barak ev gav wekî gava herî mezin ber bi yekîtiya neteweyî û vejandina avahiya hikûmeta Sûriyeyê ve bi nav kir.
