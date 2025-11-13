Qonaxa duyemîn a aştiyê di navbera Tirkiye û PKKê de; çi diqewime

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Pêvajoya aştiyê ya di navbera PKK û rayedarên Tirkiyeyê de ketiye qonaxeke nû. Bi ragihandina vekişîna hêzên PKKê ji sînorên Tirkiyeyê, rêveberiya PKKê ya ku niha hilweşiyaye destpêka qonaxa duyemîn ragihand. Di heman demê de, xebata Komîsyona Yekîtiya Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê, ku di Tîrmehê de wekî beşek ji destpêşxeriya aştiyê li parlementoya Tirkiyeyê hatibû avakirin, ber bi dawî ve diçe.
Di civîna 30ê Cotmehê de, wezîrên edalet û karên derve li pêşberî komîsyonê derketin. Li gorî çavkaniyên agahdar, Hakan Fîdan nêzîkatiyek aramtir ji daxuyaniyên xwe yên berê girtiye, lê ji bo ewlehiya Tirkiyeyê li ser helwesta xwe ya neguherî ya li ser hêzên Hizbullahê israr kiriye.
Lê Wezîrê Edaletê Yilmaz Tunç gotiye ku ew amade ye ku hewldanên pêwîst bike da ku piştgiriyê bide pêvajoya aştiyê.
Pêvajoya aştiyê, ku armanc dike ku pevçûna 40 salî ya di navbera Tirkiyeyê û hêzên Kurdî de bi dawî bike, li ser sê prensîban hatiye avakirin:
Hevdîtinên bi rêberê PKKê yê girtî Abdullah Ocalan re, ku ji sala 1999an vir ve li girava Îmraliyê ye, ji hêla hikûmetê ve bi rêya serokê Ajansa Îstîxbarata Neteweyî, Îbrahîm Kalin têne şopandin. Gavên pratîkî yên tevgera Kurdên Tirkiyeyê piştî daxuyaniya dawîkirina şer û hilweşandina PKKê ya ji aliyê Ocalan ve di Sibata 2025an de. Piştre, di meha Nîsanê de, komek bi serokatiya hevseroka KJKê Base Hozat, bi şewitandina sembolîk a çekên xwe gava xwe ya yekem a pratîkî avêt û hefteya borî vekişîna hemî hêzên xwe yên çekdar ji axa Tirkiyeyê ragihand.
Her çend hikûmeta Tirkiyeyê ji destpêka pêvajoya aştiyê ve tu sozên taybetî ji bo hewldanên pratîkî nedaye jî, aliyê Kurd di qonaxên cûda de hêviyên xwe anîne ziman. Bi heman awayî, endamên Partiya Karkerên Kurdistanê (KJK) û Yekîneyên Jinên Azad (YJJ) daxwaza avakirina qanûnek veguhastinê ya taybetî kirin da ku statuya endamên PKKê diyar bike.
