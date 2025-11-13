"Piştî ragihandina encamên hilbijartinên Iraqê, Sudani serdana dergê(Mezargeha) pîroz a Kazîmeynê kir + wêneyan"

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Eh-ul-beyt (s.x) ABNA- Serokwezîrê Iraqê Muhammed Şiya’ el-Sudanî piştî weşandina encamên destpêkî yên hilbijartinên perlemanê, serdana bajarê pîroz a Kazîmeyn kir û rîtûelên ziyareta li Mezargeha pîroz a Îmameynê Kazîmeyn (silav liwanbin) bi rêz û dua kir.
Rojname û medyayên Iraqî ragihandine ku Sudani her weha serdana qebra Ebu Hanîfe en-Nu‘man li qada A‘zamiyê jî kir û li wir dua û ziyarê kir.
Komîsyona Bilind a Hilbijartinan a Iraqê şevê çarşemê encamên destpêkî yên hilbijartinên perlemanê ragihand, ku li gor wan encaman, Sudani wekî serokwezîrê niha, pêşxistina koalîsyona xwe ragihand û amadeyiya xwe ji bo destpêkirina daniştinan ji bo pêkhênana hukûmeta nû nîşan da.
Sudani di danegeyeke xwe de got:
“Koalîsyona Îmâr û Pêşveçûnê di cihê yekem de ye, û em dê di demekî zû de daniştinan bidestxînin ji bo avakirina hukûmetek karûbarî û serketî.”
Ew her weha tevlî kir:
“Koalîsyona me bi dilê vekirî hemû hêz û berewêran, bêyî tu derbaskirina siyasî, qebûl dike û em xwe dibindirin ku fayde û mafên hemû gelê Iraqê biparêzin, tê de jî wan kesên ku di hilbijartinan de beşdar nebûn.”
Li gor encamên weşandî, koalîsyona(hevpeymaniya) Îmâr û Pêşveçûnê bi 46 kursî di cihê yekem de ye; Dewleta Qanûn (Daulat al-Qanun) bi 30 kursî di cihê duyem de ye; Hereketa Es-Sadiqûn bi 27 kursî di cihê sêyem de ye; û Rêxistina Bedr bi 18 kursî di cihê çarem de ye.
Her weha Quwa ed-Devle bi 18 kursî, Huquq bi 6 kursî, El-Esas bi 8 kursî, Îşraq Kânûn bi 8 kursî, Tesmîm bi 6 kursî û Ebşir Ya Iraq bi 4 kursî di rêzên dû re hildan, ku hemû bi giştî di nav partî û herekên şî‘ayî de ji hêzên sereke hesab dikin.
Ev encam di rastiyê de pêşxistina hêz û herekên şî‘ayî yên nêzîkî hukûmeta navendî nîşan dide û di perlemanê ya pêşeroj de destbilindiya wan di siyaseta navxweyî de zêde dike. Her weha ev rewş derfetek nû pêşxistina hêz û yekbûna siyasî da û dibe sedema xurtkirina rolê Iraqê di siyaseta navxweyî û herêmî de.
………………….
Dawiya Peyam/
Etîket: Iraq – Sudani – hilbijartinên perlemanê – Kazîmeyn – îmâr û pêşveçûn – siyaseta Iraqê
Your Comment