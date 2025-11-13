"Ayetullah Cewadî Amolî: Tûbeya li ser mafê mirov tenê bi gotina estêxfarê bi lêborîna devkî têrê nake"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Cewadî Amolî di dersa hefteyî ya exlaqî de, bi îşaretê bi rahmetê fireh a Zatê Pîroz a Xwedê, got:
"Hemû kiryarên Xwedê têne çêkirin bi rahmet û bereket. Hiştina baran jî ji nîşanên ceribandina Xwedê û rahmetê wî ye. Fermana xwastina nîvêya estisqa jî xwe nîşaneke din e ji rahmetê Xwedê, çimkî rêbazê cîhan li ser rahmetê wî digere."
Nimêja Estisqa (Baranê)û Armanca Wî
Ew zêde kir:
"Di çanda dînî de, nimêja estisqa(Baranê) tê pêşniyar kirin, ne estimtar. Armanca vê nimêja tenê xwastina baran nîne, lê herwisa ji bo zêdebûna avê li kûrên avê, çemên avê û çavkaniyên zeminê ye. Ev nimêj, nimêjekî mustehab û pêşniyarî ye, dikare bi taybetî an bi civatê wekî nimêjên Eydê Qurban û Eydê Fitr were xwendin."
Adab û Şertên Vê Nimêjê
Ew diyar kir:
"Pêwîste muminan berî xwendina nimêja estisqa du roj rûniştinê bikin, û roja sêyem — ku roja namazê ye — di rewşa rûniştinê de vê ibadetê xebitînin. Her çend rûniştin şertê rastbûnê nîne, lê şertê temamkirina vê ibadetê ye. Xwedê bende û taêzê xweberê xwe hez dike, û ibadetê ku ji hêzê hewceyî û bendehiyê tê, ji wî re hêja ye."
Guna û Astengiya Rahmetê
Ew bi îşaretê bi çîroka Imam Sadiq (a.s) got:
"Di rivayetê de tê gotin ku belavbûna hin guna — wekî zulum di dadgehê de, zordestî di aborî de, û rüşwet — sedemê xeterekê û astengiya rahmetê Xwedê dibin. Erd û ezman agah in, û di Qiyametê de şehadet didin, çimkî cîhan li ber kiryarên mirovan bêdeng nîne."
Tewbeya Rastîn û Mafê Mirov
Ew zêde kir:
"Rêya çarenûsê, tûbeyê û vegerê bo Xwedê ye. Lê tûbeya mafê mirov tenê bi istêxfarê zimanî nekinê — divê mafê wan were vegerandin da ku tûbeyê were qebûl kirin."
Wesîla û Qurbê Xwedê
Bi îşaretê bi ayeta ﴿وَابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَة﴾, ew şîrove kir:
"Em wesîlayekî din ne heye ji xwe re ji Qur'an û Ehl-ul-beytê (s.x). Yekemîn wesîla tevhîd e, paşê nebî, welayet û îmamet, û di astengên din de, acizî, hewceyî û bendehiya mirovan jî dikare wesîla bibe bo qurbê Xwedê."
Bendehiya Rastîn
Ew zêde kir:
"Bendehiya rastîn ew e ku mirov acizî û hewceyî xwe li dergaha Xwedê nîşan bide, û bizane ku hemû serketin ji Xwedê ye. Her tiştê ku em hene, xelata wî ye, û her tiştê ku em kirine, ji lîmeta wî ye. Em li ser xwêna lîmeta Xwedê ne, û ji bendehiyê û acizî re tiştê din nîne."
Dua û Rahmetê Xwedê
Di dawiya xwe de, ew bi xwendina duaya 19em a Sahîfa Sêcadîyê, dua kir bo nûzûla rahmetê Xwedê û got:
"Îran welatê Fatima Zehra (s.x) û Imam Huseyn (s.x) e, û Xwedê vê welatê bêrahmet û bêbereket nake. Hêvî heye ku bi bereketê Ehlibeytê (a.s), vê welat û ummeta Îslamî ji bala erdî û ezmanî ewle bimînin."
Dawiya Peyam/
"Ayetullah Cewadî Amolî: Tûbeya li ser mafê mirov tenê bi gotina estêxfarê bi lêborîna devkî têrê nake"
Yek ji maraciya bilind a şîa ragihand: rêya çarenûsê, tûbeyê û vegerê bo Xwedê ye; lê tewbeyê li ser mafê mirov tenê bi gotina istêxfarê nekinê, lê divê mafê mirov hatî ziyan kirin were vegerandin da ku tewbeyê rastîn were qebûl kirin.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Cewadî Amolî di dersa hefteyî ya exlaqî de, bi îşaretê bi rahmetê fireh a Zatê Pîroz a Xwedê, got:
Your Comment