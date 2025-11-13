Baran-xwastin di dînan û mezhebên Îslamî û xeyrî Îslamî de – Beşa Duyem: Pêşveçûna rêwîtiya baran-xwastinê bi hatina Îslamê re

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Eh-ul-beyt (s.x) ABNA- Di beşa yekem a vê gotarê de, adabên baran-xwastinê li herêmên Cînayê û Îranê berî Îslamê hate lêkolîn. Di vê beşê de, adabên baran-xwastinê li dînan tevhitî û mezhebên Îslamî têne gotin.
Di nav Çîrokên Tewratê de jî, li ser qûtûrî û têkiliyê wê bi gunahên mirov hatîye axaftin. Wek mînak, di Bap 28 a Pirtûka Dewlete Deuteronomy de tê gotin:
"Heke tu dengê Yahweh Xwedê xwe bi baldarî bihîstî û hemû fermanan wî ku ez îro ferman dikim bidî... Yahweh xezîneyê xwe ya baş, yani ezmûnê asmanê, ji bo te ê vekîşe da ku baranê zemanê xwe li ser zêdeyê te bibe û tevlihevîya te li hemû kiryarên destê te bixwaze..."
Heke tu dengê wî nehîstî, baran wê di axê te de wekî hîndar bibe û tu ê sûd nebî.
Cejna Sukot di dîniya yehûdî de ji roja 15 a mehê yedemin dest pê dike û heta heft roj dihêle. Sukot wateya "çardak" dike. Ji bo dua baranê, di roja yekem û duyem a vê cejna pîrozê, cejna Shemini Aseret tê lidarxistin û di roja yekem de, xwendina duayê baranê jî tê kirin.
Li gor çavkanî û çîrokên rûhî yên Ehlî Sünnet û Şîa, di demên Pêxemberê (s.x.a) de nimêja baranê xwendî bû û di dema hukûmetên cuda de jî, heke qûtûrî bû, namaza baranê ji hêla serokên hukûmet an alîman tê xwendin. Di nav raporên dîrokî de, İmamên Şîa (a.s.) rolê bingehîn li fêrkirina vê namazê hebûn û di demê xwe de ji bo nîşandanê rastîya Şîa û şerhkirina cihê îmametê bikaranîn.
Di fiqha Ahlî Sünnet de, baran-xwastin bi namaza baranê tê kirin. Hemû çar mezhebên Sünnetê, her çend di awayê xwendina namazê cuda ne, nimeja baranê wekî sunnet nas kirine. Bingehîn: xwendina namazê bi cemaat, bê adhan, jînin û pîranan tevî hevê xwendin, xwendina jêderan bi dengê bilind û xwendina sûre, hemûyan di nav Ahlî Sünnetê de hejmarîye.
Ev nîşan dide ku baran-xwastin û namaza baranê di hemû dînan tevhitî de tê dîtin û Îslam jî wê bi pêkanînê pîroz kir.
Di beşên din ên gotarê de, baran-xwastin li baweriyên Şîa û duayên baran ji İmamên Ma‘sumîn (silav liwanbin) têne şerhkirin.
Seyîd Eli Esxer Huseynî/ Abna
