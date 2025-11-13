Şîrovekirina encamên hilbijartinên Iraqê; Çawaniya dabeşkirina kursiyan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Hilbijartinên parlementoya Iraqê bi beşdariya zêdetirî 12 milyon kesan ji 21.4 milyon dengdêrên mafdar pêk hatin; Zêdebûna ji sedî 12.5 ji çerxa berê nîşan dide ku beşdariya siyasî bi berfirehî tê qebûlkirin.
Serkêşiya Hevpeymaniya Geşepêdan û Geşepêdanê
Li gorî encamên destpêkê, hevpeymaniya Geşepêdan û Geşepêdanê ya bi serokatiya Sûdanî Mihemed Şîa pêşengiyê dike, li dû wê serweriya qanûnê ya Malikî û Partiya Teqadum a Mihemed Helbûsî tên.
Hevpeymaniya Hikmeta Neteweyî ya bi serokatiya Seyîd Emmar Hekîm, Bedir a bi serokatiya Hadî el-Amirî û Tevgera Qanûnê ya Hizbullahê di nav serketîyan de bûn.
Dabeşkirina kursiyan li parlementoyê
Li gorî anketek ku ji hêla medyaya Iraqê ve hatî weşandin, hevpeymaniya "Geşepêdan û Geşepêdan" bi 45 kursiyan, ku hejmara herî zêde ya kursiyan li parlementoyê ye, li dû wê "serweriya qanûnê", 30 kursî; Partiya Teqadum, 27 kursî; Tevgera Sedûn a Qeys el-Xezelî, 26 kursî; Rêxistina Bedir, 19 kursî; Partiya Hikmeta Neteweyî 18 kursî bi dest xist.
Di nav partiyên Kurdî de, Partiya Demokrat a Kurdistanê (KDP) bi 27 kursiyan pêşengiyê dike, piştre Yekîtiya Neteweyî (NUP) bi 18 kursiyan; Yekgirtî Îslamî, 4 kursiyan; Eniya Nû sê kursiyan û Komalî Îslamî jî yek kursiyan bi dest xist.
Li eniya Sunnî, hevpeymaniya Ezm bi serokatiya Musenna Samarai 16 kursiyan bi dest xist, di heman demê de hevpeymaniya Siyade bi serokatiya Xumeys Xancar 14 kursiyan bi dest xist; Eşreqat Kanûn wekî tevgereke sivîl a serbixwe, 8 kursiyan; hevpeymaniya "Bingeh", 7 kursiyan; Briar şeş kursiyan û Hasm şeş kursiyan bi dest xistin, di heman demê de baskên piçûktir ên wekî Mowqif, Waset el-Cemal, Cemahîr, Eniya Tirkmenî, Meshroo el-Erebî û Ta'aleful el-Erebî her yek di navbera du û pênc kursiyan de bi dest xistin.
Pênc namzedên ku herî zêde deng bi dest xistin
- Rebwar Taha Mustafa ji Yekîtiya Neteweyî:
- Mihemed Şîa Sûdanî di Serfirazî û Geşepêdanê de:
- Mihemed Helbûsî ji Partiya Teqadum: 71,9
- Nûrî Malikî di serweriya qanûnê de:
Cemal Ehmed Seîd ji Yekîtiya Îslamî:
Nêzîkbûna pejirandina qanûna Heşdî Şabî
Serkeftina tevgerên berxwedanê di hilbijartinên parlamentoya Iraqê de dikare bibe sedema pejirandina qanûna Heşdî Şabî; Pêşnûmeqanûn, ku armanc dikir statuya qanûnî ya Hêza Gelê Iraqê di pêncemîn parlamentoya Iraqê de aram bike, di bin zexta Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de hate rawestandin.
Analîza encamên gera şeşemîn a hilbijartinên parlementoya Iraqê nîşan dide ku partiyên şîe herî zêde deng bi dest xistine.
