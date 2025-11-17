QSD: Hêzên me êrişeke hêzên hikûmeta demkî li Reqayê têk bir

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Hêzên Sûriyeya Demokratîk (QSD) eşkere kir ku hêzên wan êrikşeke komên çekdar ên hikûmeta demkî a Sûriyeyê li gundewarê Reqayê tê bir.
Navenda Ragihandinê ya Hêzên Sûriyeya Demokratîk QSD`ê bi daxuyaniyekê eşkere kir ku hêzên wan bersiva êrişeke komên çekdar ên hikûmeta demkî a Sûriyeyê li gundewarê Reqayê daye û êriş têk biriye.
Daxuyaniya QSD`ê wiha ye:
“Îro hêzên me li derdor gundê Xanim El Elî li gundewarê rojhilatê Reqayê rastî êrişeke bêbext a hêzên girêdayî hikûmeta Şamê hatin. Komên çekdar di vê êrişê de balefirên bêmirov ên xwekuj û çekên giran bi kar anîn. Ev êriş rewşa tevlihev û êrişkariya komên hikûmeta Şamê nîşan dide. Ev êrişê li dijî ewlehiya sivîlan û aramiya herêmê pêk tên.
Hêzên me bi berpirsyarî, ev êrişa bêserûber têk birin. Di encama êrişê de 3 şervanên me bi sivikî birîndar bû, her wiha di nava komên êrikşar de jî hin kes birîndar bûn. Ev kiryarên bêserûber nîşan dide ku ev alî dixwazin tevlieviyê bikin û hemû hewlên çesipandina aramiyê têk bibin.
Hêzên bi awayekî berpirsyar bersiva êrişê dan û nehişt ku pevçûn berferhtir bibe, lê dîse em diyar dikin ku emê li hember van êrişan bêdeng nemînin û ji bo parstina herêmên xwe çi pêwîst be bikin.
Em bang li aliyên ku va koman birêve dibin dikin ku wan koman û kiryarên wan ên bêsrûber rawestînin, ji ber ku bûne xeter li ser ewlehî û aramiya herêmê.”
……………..
Dawiya Peyam/
Your Comment