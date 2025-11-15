Nivîskar û dîroknasê Arjantînî di hevpeyvînekê de bi ABNA re: Filîstîn, Nimûneyeke Nû ji bo Berxwedana Gelan li hember Emperyalîzma Cîhanî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Profesor Martin Martinelli, mamosteyê dîroka nûjen û dîroka Asya û Afrîqayê li Zanîngeha Buenos Aires, bawerî ye ku Filîstînî bi berxwedaneke bêhempa li hember tundûtûjiya fire ya Îsraêlê rawestiye, ji birçîbûna plansazîkirî heta êrişên rasterast ên li ser çapemeniyê.
Ev nivîskar û çalakgêrê Arjantînî yê dij-siyonîst, Filîstînê wek "mihwereke sereke ya cîhana derveyî hegemoniya Rojava" dişoxilîne di şerê dijî kolonyalîzm û aparteîda Îsraîlê de.
Hegemoniya vegotina fermî ya Îsraîlê di hilweşînê de ye
Martinelli sê faktor wekî bandorkar di şikandina hegemoniya vegotina Îsraîlê de dibîne: pêloya navneteweyî ya protestoyan, weşandina wêne û şahadiyên rasterast di torên civakî de, û hewla welatan ji bo pêşkêşkirina vegotinek serbixwe. Li gorî wî, peyva "qirkirin" niha meşrûtiya medyayî û siyasî dîtiye û gelek zanyar, hikûmet, û rêxistinên navneteweyî wê nas dikin.
Tevgêrên cîhanî û pestîrên çalakî karîbûne Îsraîlê bide ber xwe
Boykot, nekirina firotanê, ù grevên karkaran nimûneyên rastîn in yên yekîtiya cîhanî li hember aparteîda Îsraêlê. Greva benderên Îtalya bû greva giştî ji bo Filîstîn û nîşan dide ku tevgêrên cîhanî dikarin wekî boykotên serdema aparteîda Afrîkaya Başûr, rejîma Îsraêlê bike bin pestîrê.
Manevî beşekî berxwedanê ye
Martinelli manevîtiyê wekî yek ji stûnên berxwedana Filîstînê dibîne, lê têkîd dike ku pirsgirêka sereke ne nakokiyeke dînî ye; lê şerekî dij-kolonyalîst û dij-împeryalîst e. Vegotina fermî ya Rojava hewl dide vê nakokiyê wekî tansiyonek olî an çandî nîşan bide, dema ku kokê krîzê di siyaseta Îsraêlê de ye ji bo cudakirina nifûsan û pêşxistina tesîra Rojavayê li herêmê.
Ev demeke dîrokî dikare rêya pêvajoya cîhanî û ya Filîstînê biguherîne
Li gorî wî, ev dem "xalekî girîng yê dîrokî" ye. Kêmbûna hegemoniya Rojava, hişyariya giştî, û rola hêzên nû derketî dikarin rêya pêvajoya cîhanî û çarenûsa Filîstînê dîsa çarçowe bikin. Berxwedana Filîstîniyan ne tenha epîkeke dîrokî ye, lê nimûneyekî ji bo gelan û tevgêrên cîhana derveyî hegemoniya Rojava çêkiriye da ku li hember kapîtalîzm, kolonyalîzm û împeryalîzma bisekinin.
