Artêşa Iraqê; Parastina dewleta Bexda û Hewlêrê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Hilbijartinên parlemanî yên Iraqê roja Sêşemê 11ê Mijdara 2025an hatin lidarxistin, her çend lîsteya Sûdanî bi serketinê bi dawî bû jî, lê encamên dawî nîşan didin ku ti partiyeke siyasî nekariye serkeftinek diyarker bi dest bixe. Karê sereke niha pêvajoya aloz a avakirina hikûmetê ye; Cihê ku hevkêşeya di navbera partiyên Şîe, partiyên Kurdî û Sunnî de, û her weha zextên Îran û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê dê roleke diyarker bilîze.
Astengiyên sereke yên Sûdanî ji bo ku dîsa bibe serokwezîr
Victoria Taylor, seroka nûjeniya Iraqê li Bernameya Rojhilat a Konseya Atlantîkê, bawer dike ku her çend lîsteya Sûdanê piraniya kursiyan bi dest xistibe jî, ev nayê wê wateyê ku ew ê ji nû ve wekî serokwezîr were hilbijartin. Ew dibêje ku hewldanên Sûdanê ji bo kişandina piştgiriya Rojavayî dê bi nivîsandina not û axaftinan ve sînordar nebin, di heman demê de hevalbendên wî yên di dewleta hiqûqê û Sadqun de li dijî serokwezîrtiyê ne.
Girîngiya beşdarbûnê li deverên Sunnî û Kurdî zêde bûye
Omer Nîdawî bawer dike ku rêjeya beşdarbûnê ya ji sedî 56 li gorî rêjeya beşdarbûnê ya ji sedî 43 di sala 2021an de nîşan dide ku beşên cûda yên civakê, nemaze li parêzgehên Sunnî û Kurdî, bêtir amadebûna dengdanê nîşan dane.
Wî got ku Duhokê li Iraqê beşdariya herî zêde û parêzgeha Meysanê jî beşdariya herî kêm hebû.
PKK hîn jî li Herêma Kurdistanê di rêza yekem de ye
Yarwan Seîd, lêkolînerê payebilind ê Konseya Atlantîk, got ku encamên destpêkê careke din nîşan dan ku Partiya Demokrat hîn jî hêza serdest li Herêma Kurdistanê ye. Partiyê zêdetirî 1 mîlyon deng û 27 kursî bi dest xist, lê reqîbê wê yê sereke, PUK, nîvê dengan bi dest xist.
Seîd her wiha rave dike ku PKK heta li parêzgeha Nînewa jî li pêş bû û di asta neteweyî de, bi serkeftina pênc namzetên navdar, dizî li Bexdayê zêde bûye. Ew encamê wekî sedemek dibîne ku PKK xurt bike da ku helwesta xwe ya tund li ser avakirina Hikûmeta Herêma Kurdistanê û danûstandinên li Bexdayê biparêze.
Xurtkirina partiyên Sunnî û redkirina partiyên biçûktir
Rand Rahim, lêkolînerê payebilind ê encumenê, hilbijartin wekî partîyên radîkal ên neserkeftî û yekgirtî, di nav de hevpeymanên Taqadum, Sadqun û Partiya Demokrat, bi nav kir.
Wî her wiha got ku windakerên herî mezin ên hilbijartinê serbixwe, partîyên biçûk û laîk bûn ji ber ku reforma qanûnên hilbijartinê di sala 2023an de di berjewendiya partîyên mezin de bû.
Ew tekez dike ku hilbijartina serokwezîrê pêşerojê dê yek ji mijarên siyasî yên herî tevlihev be. Çarçoveya Hevrêzkirinê dikare xwe wekî fraksiyona herî mezin a ku hewl dide serokwezîr hilbijêre nas bike, di heman demê de partîyên bihêz ên wekî Kurd û Sunnî dikarin bandorek mezin li ser tevgerê bikin. Ew her wiha bawer dike ku vê carê, ji ber rûbirûbûna di navbera Dewletên Yekbûyî û Îranê de, gihîştina lihevkirinek li pişt perdê dê dijwar be, û ev yek dê pêvajoya avakirina hikûmetê dereng bixe.
