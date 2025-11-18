"Serekê Giştî ya Hizbullahê Li Libnanê: Dawetên îmtiyazdanê ya hêzê dewletê encam nehat؛ pirsgirêka sereke ew têcawuza Îsraîl e، ne berxwedana ya."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Serokê Giştî ya Hizbullahê ya Di merasima bîra salvegera şehîd bûna serokê medyayê berxwedanê “Şehîd Muhammad Afîf” de wî şehîdê wekî yek ji rûyên girîng û tesîrkar a medyayê di dîrokê de ya neteweya Lubnanê nîşan da û got: Şehîd Afîf di dema ku zêdetir ji deh sal xebata têkiliyên medyayî yên Hizbullahê kir, rêya hêza û karîgerîyê di şerê çîrokên xwe de ava kir û rolê girîng li peyama berxwedanê bo civak û jî bo dijminan lîst.
Şêx Naim Qasim bi taybetî ser karîgeriyên fîkîrî û profesyonel a Şehîd Afîf got: Wî bi gotinên hêzdar, di pêşkêşkirina rastiyên re bi rûmetî û têkiliyêya karîger bi medyayên dost û heta medyayên dijminan, parastina çîroka rast a berxwedanê kir. Wî jî zêdetir got ku piştî şehîd bûnê fermandarên girîng a berxwedanê, raman li ser berhevkirina civînên rojane ya nûçegehê pêşkêş kir da ku îzahên ser meseleya girîng tenê bi axaftina serokê giştî neyê sinor kirin; ev çalakî beşek girîng ji boşiyên şerê medyayî tê guhertin.
Serokê Giştî ya Hizbullahê îşaret kir ku Şehîd Afîf yek ji bingeha “medya ya rastî-çêker” bû; medya ku agahdariya gel ji mafê wan bû û rêzek ji têgihiştina rastiyê digirt. Wî jî şîroveyî kir: “Şehîd Afîf ji ber vê yekê şehîd bû ku çîroka rast a berxwedanê bo fikirê giştî ya cîhanê nîşan da.”
Şêx Naim Qasim jî çar hevalên şehîd — Mûsa Heyder, Huseyn Remezan, Hielal Termes û Mahmûd el-Şerqawî — bîr kir û got ku ew wan piştgirên fermandariya medyayî ya berxwedanê bûn.
Rolê medyayê berxwedanê di nîşandanê sûcên rejîma Îsraîlê de
Serokê Giştî bi îşaret kirinê ser pêwîstiya parastina şaxa medyayî got: Tu wêneyek zêdetir ji mafê berxwedanê di parastina Libnanê li dijî tecawuzê ya Îsraîlê nehat dîtin.
Wî pêşveçûna şerên rejîma Îsraîlê li ser sivîl, alîkar û rojnamegeran di Libnan û Filistînê de wekî nîşana tîpa vê rejîmê xuyakirin û got ku medyayên rast bi cîhanê vî sûcî nîşan da.
Berfirehkirina tecawuzê ya Îsraîlê li Lubnan û tevgera dijî hêzên UNIFIL
Şêx Naim Qasim bi îşaret kirinê ser berfirehkirina şerên rejîma Îsraîlê got: Ya ku îro li dijî Libnan tê kirin, tenê şikestin astengên aştiyê nîne, lê hewlên rêveberî ya têkilî û bêstabilkirina Libnan e.
Wî ji bûyerên dawî ya ava kirina deriyek ji hêla rejîma Îsraîlê ku li ser zêdetir ji çar hezar metra kareyîta Libnanê kontrol kir û tîr kirin ser hêzên parastina aştiya Yekîtiya Neteweyên Yekbûyî (UNIFIL) agahdar kir.
Peyam bo hukumeta Lubnan: Bêyî encam, fermandariyên nabe; bi rûmetî bêj “Na”
Serokê Giştî ya Hizbullahê îzah kir: “Têcrube nîşan da ku her çend herî veşartina siyasî ya hukumeta Lubnan ji bo rawestina şerê bê encam bû.”
Wî got: Lubnan sala yekem bi peymanên xwe maye û heta mijarên wekî sinorkirina çarçoveya şer a berxwedanê û pejirandina hinek ji pêşniyarên planên wekî ‘Plan Barak’ re hatin gotin, lê rejîma Îsraîlê tu peymanek nayê kirin û tenê xwest ku zêdetir emtiyaz bigire.
Wî hişyarî da ku hukumetê ne divê di ber presên Dewletên Yekbûyî û navînên derve de têkoşînê bike, ji ber ku pirsgirêka sereke tecawuza Îsraîlê ye, ne berxwedan û ne leşkerê Libnan.
Amerîka şerîkê sereke ya tecawuzê li Lubnan
Şêx Naim Qasim bi îşaret kirinê ser rolê Amerîkayê got: Dewletên Yekbûyî ne navîn, lê şerîkê sereke ya dijî Libnan in û serokên rejîma Îsraîlê xwe qebûl kirin ku operasyon li dijî Lubnan bi rêkê xwe bi Waşington tê koordîne kirin.
Muesesa Qerz ul-Hesenê: Rêya nefesê aborî ya gelê Lûbnan
Wî jî li ser hewlên Amerîka ji bo presê aborî ya berxwedanê agahdarî da: Mîsasa Qerz al-Hessen xwînê jiyanê gelê Lubnan e û bo hemû şehîdên hewce, bê guman ji komeleya xwe, xizmet dide. Wî hişyarî da ku pres li ser vê mîsa, di rastiyê de pres li ser civaka Libnan e.
Parastina rûmeta Nabîh Berrî û pêwîstiya adaletê di hilbijartinan de
Serokê Giştî ya Hizbullahê, tecawuzên siyasî li dijî Nabîh Berrî, serokê Meclîsa Nûçeyên Wekîlî, wekî hewl ji bo bêstabilkirina Lubnan nîşan da û li ser tecawuzên hin welatan li ser dengên koçberan hişyarî da.
Şêx Naim Qasim di dawi de îzah kir: Gelê Lubnan ku ji bo azadî û rûmetê xwe stand, ê serkeftî be û tu têhdit an sanksiyon nekin ku rihîya gelê bikşîne.
.........
Dawiya peyamê/
Etîketan:
Şêx Naîm Qasim
Hizbullaha Lubnanê
Nebîh Berrî
Lubnan
Your Comment