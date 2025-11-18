Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Gotarê li ser "Emaratên Yekbûyî yê Erebî" diyar dike ku gelek kes nizanin çawa welatek ku qasî piçûk e û gelê xwe yên zêde kêm hene, dikare bi lez û bi serkeftin ve berxwedaneke mezin pêk bîne. Di gotarê de tê gotin:
- Emarat dîroka siyasî nîne, lê bi avahiyê û bazirganî bi lez hate pêşvebirin.
- Di bin gotarê de tê da ku "proje Emarat" bi destê kapitalê yehûdî hate avakirin, da ku ji bo alîkarîya mafên wan li Rojhilata Navîn bibe.
- Di sala 1971 de hate damezrandin û bi awayek ku her emirxane xwedî hêz û desthilatî ye, da ku neteweya yekgirtî pêk nebe.
- Emarat gelekî tê de ji aliyê ecnebiyan ve hatî kontrolkirin, û gelê xwe yên xweş gelek kêm in.
- Di gotarê de tê gotin ku gelek milyonerên yehûdî li Emarat hene, û Emarat wekî cihê ewle ji bo kapitalê wan hate avakirin.
- Gotar daxuyaniya ku Emarat bi awayekî zêde li ser xebatên siyasî û aborî yên herêmê tê karanîn.
- Di dawiyê de tê gotin ku Emarat wekî "komelgeyek yehûdî" hate avakirin û bi awayekî zêde li ser siyaseta herêmê tê karanîn.
⚠️ Nîşe: Ev gotar tê de peyama siyasî û îdeolojîk hene, û hin daxuyanî dikarin têkiliyên nêzîk bi teoriyên komployê hebin. Ji bo fêmkirina rastiyê, pêwîste çavkaniyên sernavê û belgeyên serbixwe were lêkolîn.
🔻 “Nehênê Emarate” ku gelek kê kes nezanîn!!
Tu kes nizanî ka welatek wekî Emîrat, ku qada wê biçûk e û ji 75 hezar km² mezintir nake، û gelê xwe ya bingehîn jî heta niha ji (800) hezar kesan zêdetir nebûye، çawa dikare van qas zû “rönesans”ê bibîne؟!!
🔹 Emîrat dîroka siyasî tune ye. Ma Şêx Zayid sûretê Yasînê ji ber xwe xwend ku hinekê şevê bi avabûna binayan û nûvekirinê bibe yek ji aborîyên herî pêşketî ya Rojavayê Asyayê..؟!!
🔹 Lê rastî çi ye؟
Di piştî çêbûna “projeya Emaratê” de ciwanên yêhudî yên dewlemend din, ku li Rojava fiker kirin ku bajarêk yêhudî ava bikin ku bêyî hilweşîn bi ser siyaseta dewleta “dayik” fêdekarên wan biparêze.
🔹 Ji sala 1971’ê—sala damezrandina Emarat—Rojavayê kuşt ku weke 6 û paşê 7 emarate veqetîne. Her emirate jî emîr, artêş، polîs، ewlekarî… hebe. Heke jî Emirateya Ebu Dabî sê-çarê vê herêma dagire. Ev hemû ji bo vê ye ku mirovên emaratî nikarin yek dewlet biafirînin.
🔹 Heke herî jî emarên fermî bêne qebûl kirin ku gelê bingehîn 750 hezar kes e—ev li ber (9) milyon bêxwedî yên li Emîratê ne tu tişt e! Ji 200 neteweyan û 150 tayfeyên cuda. Heke hemû gel artêş û ewlekari bibe، êdî jî nikarin welat biparêzin!
🔹 Şaşiyê Emarat ev e ku dema têyî wêne yek welatê Ewrûpayî an Eziyâyê pêşketî dît dibînin—rêz، profesyonalîzm، paqijiyê. Lê dîtina mîrovê bingehîn qelibest e، û hemû ticarêt ji balafirgeh heta mal، li destê biyanîyan e.
🔹 Hinek Ereb jî hene ji welatên cûda. Balafirgehê ya Emarat’ê heya ku nejinirînerê pêdivî ye—bi mezinahiya herî bilind a cîhanê re berhev dike. Portsaziyê jî wusa. Ma bi rastî wê emîratîyek beinersîn ku bi fikra sade û rawiyên hêdî ye، ev makîneyên giran û pergala girankar di rê ve bibe؟
🔹 Emarat bi taybetî Ebu Dabî، rêtirîn hejmara dewlemendên cîhan heye—75 hezar milyonêr. Herî zêde wan yêhudî ye. Ev jî ji bo çêkirina cihê ewlemend a ewlehî ye. Ji ber vê yekê şaş nebe ku ku kesayê ku destê Mîhemed bin Zayid girt û wî berî Îsraîlê avêt، “Haym Saban” bû—dewlemendeke yêhudî.
🔹 Emarat tenê binayan bilind، rêçikên paqij، bazirganî، makîneyên resen û karxaneyan tune ye—belkî ev projeyek têkiliyê ya di nav neteweyan de ye.
✅ Pirsê girîng:
Emarati çi hewce ye ku bibe pêncemîn welatê herî zêde li ser lêşkerxerc؟ Artêşa wê ku ye؟ Ji kî parastin dike؟!!
🔹 Bersiv:
Ev hemû çetek lêşkerî—ma weşandî yan ne—ji bo têkeve nav dewletên herêma. Tuneye welatek Erebî an Muslim ku Emîrat di derbarê aborî، siyasî… de dest nede. Her derî ku hene Emîrat dagirer û agirî siyasî têde pêk tîne.
✅ Pirs:
Ma malbata Al-Zayid van qas zana ye ku van dosyayên giran bi rêk bikin؟ Ku van desthilatîyên dirêj li dewletên dûr jî ji bo çi?
Pirs:
Bo çi dewlemendên Emaratê bi rastî ser welat nekomînin، lê bibeşîbîn badiyanên bingehîn؟!
🔹 Bersiv:
Di pirtûka “Jewish World” ya Henry Ford (1921) de hatiye nivîsîn:
"Yêhudî dixwazin cîhan ji paş ve bi awayek veşartî rêvebirin."
Pirs:
Bo çi ji bo veguhastina sermayeyan cîhê “Îsraîl” nehat bijartin، lê “Emarat”? Herçend Kuştên Filistîn xweşî navaxî، cîhê stratejîk، û deryayê navdar heye؟
🔹 Bersiv:
Îsraîl cihê baş ji bo sermayeyan nîn e؛ ew “kela leşkerî” ye، her dem 'di xetarê de ye، bazirganiyê jî bi wî re têk çû ye، û cihê ewlehî nîne.
✅ Encam:
“Emarat” weke komelkek Îsraîlî ye ku ji 1971’an ve hatiye damezrandin.
✍ -Rojnamevan: Cemal Rayan
