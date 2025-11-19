Êrîşa bê firokevan a rejîma siyonîst li ser başûrê Lubnanê / Rejîma Siyonîstî îdîa dikin: Me kesayetiyek girîng kuşt + vîdyo

Li gorî ragihandina Ajensiya Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x)-ABNA- Di çarçoveya berdewamî ya xurûkên rejîma Siyonîstî de, êvarê sêşemê, başûrê Libnanê dîsa bû hedefa erdhejmarên hewayî ya Îsraîlê.
- Yek drone ya rejîma Siyonîstî kampa "Eyn El-Helwe" ya li bajarê Sayda li başûrê Lubnanê hedef xist.
- Hin çavkaniyên herêmî gotin ku yek mizgeft di bajarê Sayda de teqiya.
- Medyayên rejîma Siyonîstî daîwa kirin ku yek şexsiyeta filistînî li başûrê Libnanê hat kuştin.
Etîket
Îsraîl
Rejîma Siyonîst
Lubnan
