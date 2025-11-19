  1. Home
Êrîşa bê firokevan a rejîma siyonîst li ser başûrê Lubnanê / Rejîma Siyonîstî îdîa dikin: Me kesayetiyek girîng kuşt + vîdyo

19 November 2025 - 10:24
News ID: 1751945
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Di berdewamî dagirkirina rejîma sîyonîst ya li dijî Lubnanê de, şevê sêşemê ji nû ve başûra welêt careke din hedefa êrîşên hêwayî ya Îsraîlê bû.»

Li gorî ragihandina Ajensiya Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x)-ABNA- Di çarçoveya berdewamî ya xurûkên rejîma Siyonîstî de, êvarê sêşemê, başûrê Libnanê dîsa bû hedefa erdhejmarên hewayî ya Îsraîlê.

  • Yek drone ya rejîma Siyonîstî kampa "Eyn El-Helwe" ya li bajarê Sayda li başûrê Lubnanê hedef xist.
  • Hin çavkaniyên herêmî gotin ku yek mizgeft di bajarê Sayda de teqiya.
  • Medyayên rejîma Siyonîstî daîwa kirin ku yek şexsiyeta filistînî li başûrê Libnanê hat kuştin.

