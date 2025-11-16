"Xirecirê(Tora û narihatîya) pisporê ya torê Sihyonîst International ji serkeftina tevgera Şiî û berxwedanê: Ev zingeka tirsnak e!"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Li gorî agahdariyên destpêkî yên Hilbijartinên Îraqê, ku nîşan didin serkeftina hêzên girêdayî qeweta berxwedanê, bernameyên cewherî ji aliyê hin endamên girêdayî Rojavayê Dûnya û Dewletên Yekbûyî hatine şîkestandin.
Yek ji van berfirehîyan tweeteke tirşik ya “Truske Sadiqî”, endamê torê Siyonîst a International li erdên dagirker, e ku di dema serkeftina komeleyên hevpeymanê bi berxwedanê de rêya nişanî têne îfade kirin û wî wê wekî “zingeka tirsnake” ji bo pêşeroja Îraqê hesiband. Di nivîsara wî de, tirşikbûn ji ber hêz û xebatên komeleyên nêzîkî Cihadiya Şabîh û Sepahe Pasdaran gelek zêde dîtî.
Li ser rûpela xwe ya torê civakî wî nivîsî:
“Bi encamên ku niha têne ragihandin, yek rastî têrîhê hêsrê tê afirandin; sê komeleyên çalak girêdayî Sepahe Pasdaran:
- Rêxistina Badr bi serokatiya Hadi Al-Amiri – 21 kursî
- Sadiqun girêdayî Asa’ib Ahl al-Haq – 26 kursî
- Hizbullahê Îraqê – 6 kursî
Ev tenê serkeftina hilbijartinê nîne; lê ev zengila hêsrê ye!
Wî jî diyar kir ku hişyarbûnê ji bo pêşeroja parlamanê û mînakî ya hevpeymaniya komeleyên hevpeyman dikare qanûna Cihadiya Şabîh qebûl bike.
Qanûnek ku ger pêşvebirin û berdewam bike, bêguman dikare di deh salên pêşerojê de wekî sepahê din a Sepahe Pasdaran di Îraqê û herêma navçeyê de bê stanîn.
Ji bo vê yekê, gelek analîstên siyasî bawer in ku gava paşîn û nirxandina xwe yên her çalakî li dijî “Qeweta Berxwedanê” divê li Îraqê were xebitandin.
Dawiya Peyamê
Etîket:
- Hilbijartin
- Îraq
- Iran International
- Regîma Siyonîst
- Şîayên
- Berxwedan
