"Xirecirê(Tora û narihatîya) pisporê ya torê Sihyonîst International ji serkeftina tevgera Şiî û berxwedanê: Ev zingeka tirsnak e!"

16 November 2025 - 23:20
News ID: 1751069
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
“Truske Sadiqi” yek ji endamên torê Siyonîst a “International” li erdên dagirker e, ku di vê de di ser serkeftina komeleyên hevpeymanê bi berxwedanê de rastî îfade kir û wî wê “zengila tirsnak” ji bo pêşeroja Îraqê dihesibîne.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Li gorî agahdariyên destpêkî yên Hilbijartinên Îraqê, ku nîşan didin serkeftina hêzên girêdayî qeweta berxwedanê, bernameyên cewherî ji aliyê hin endamên girêdayî Rojavayê Dûnya û Dewletên Yekbûyî hatine şîkestandin.

Yek ji van berfirehîyan tweeteke tirşik ya “Truske Sadiqî”, endamê torê Siyonîst a International li erdên dagirker, e ku di dema serkeftina komeleyên hevpeymanê bi berxwedanê de rêya nişanî têne îfade kirin û wî wê wekî “zingeka tirsnake” ji bo pêşeroja Îraqê hesiband. Di nivîsara wî de, tirşikbûn ji ber hêz û xebatên komeleyên nêzîkî Cihadiya Şabîh û Sepahe Pasdaran gelek zêde dîtî.

Li ser rûpela xwe ya torê civakî wî nivîsî:

“Bi encamên ku niha têne ragihandin, yek rastî têrîhê hêsrê tê afirandin; sê komeleyên çalak girêdayî Sepahe Pasdaran:

  1. Rêxistina Badr bi serokatiya Hadi Al-Amiri – 21 kursî
  2. Sadiqun girêdayî Asa’ib Ahl al-Haq – 26 kursî
  3. Hizbullahê Îraqê – 6 kursî

Ev tenê serkeftina hilbijartinê nîne; lê ev zengila hêsrê ye!

Wî jî diyar kir ku hişyarbûnê ji bo pêşeroja parlamanê û mînakî ya hevpeymaniya komeleyên hevpeyman dikare qanûna Cihadiya Şabîh qebûl bike.

Qanûnek ku ger pêşvebirin û berdewam bike, bêguman dikare di deh salên pêşerojê de wekî sepahê din a Sepahe Pasdaran di Îraqê û herêma navçeyê de bê stanîn.

Ji bo vê yekê, gelek analîstên siyasî bawer in ku gava paşîn û nirxandina xwe yên her çalakî li dijî “Qeweta Berxwedanê” divê li Îraqê were xebitandin.

  • Hilbijartin
  • Îraq
  • Iran International
  • Regîma Siyonîst
  • Şîayên
  • Berxwedan

