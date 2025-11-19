  1. Home
Cihê paşguhkirina xuyabûnên madî û nirxên derewîn di zewacê de

19 November 2025 - 12:09
News ID: 1752062
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Zewaca Hazretê Fatime (s.x) û Emîrê Mûmînîn Îmam Elî (s.x) mînakekî bêhempa ye ku di wê de xuyabûnên maddî û nirxên firotî bi temamî hatin hilweşandin. Hilbijartina hevpar bi esasa taqwa, îman û xulq hate kirin, û bi sadehî û dûrî ji xweşbînî, malbatekî bi aramî û hêzdar hat avakirin. Ev şêwaz, peyamekî rûmetdar e ji bo azadiya mirov ji girêdayîya maddî û bi dest xistinê sadetê rastîn di jiyana hevpar de.

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S) ABNA- Zewaca Hazretê Fatime (Silav liwanbin) û Emîrê Mûmînîn Îmam Elî (S): Mînakekî Asmanî û Ma’newî

Zewaca Hazretê Fatime (s) û Îmam Elî (a) ne tenê peywendiyekî pîroz û asmanî bû, belkî mînakekî bêhempa ye ji bo hemû mêjûya mirovî li ser hilbijartina hevpar, avakirina malbat û bingehkirina jiyana hevpar bi esasa nirxên rastîn û xwedayî. Ev peywendî bi temamî ji xuyabûnên maddî û nirxên firotî ya civakî dûr bû, û nîşan dide ku sadet û kemalê mirovî bi esasa nirxên bilind û ma’newî ye, ne bi zêw û zîbê dinyayî.

Nirxên Hilbijartina Hevpar di Sîretê(Rêka) Fatimî de

  • Di demê cahiliyê û heta piştî Islamê de, nirxên zewacê bi esasa dewlet, nasab, xuyabûna xweş û hêzên aşiretî bûn.
  • Lê di zewaca Hazretê Fatime (s) de, ev nirxan hatin hilweşandin û taqwa, îman, zanîn û fedakari bûn bingehê peywendiyê.

Bêdikkatî li Dewlet û Cihê Civakî

Îmam Elî (S.X) di demê zewacê de, tenê zarêkî hêzdar bû — ku ew jî hat firotin bo amûrên zindîna hevpar: hesîr, kûze, gilm, destas, meşk, pêstê gûsind, perde....

  • Gava ku kesên dewlemend û cihê civakî bilind hatin xwastinê, Peygamber (s) hemû wan red kir û tenê Elî (S.X) li hevpariya Fatime (s) xwest.
  • Ev kiryar nîşan dide ku dewlet û şan li ber xulq û ma’newîyatê bênirx in.
  • Mehriyê(Qalen) Fatime (S.X) jî kêm û nimûneyî bû — peyamekî rûmetdar bo sadehî û dûrî ji xweşbînî.

Pêşxistina Taqwa û Îman

Peygamber (s.x.a) di ber xwastvanên dewlemend de, daîwa kir: "Ez li benda hukmê xwedê me." — nîşan dide ku hilbijartin bi esasa taqwa û îmanê rastîn bû.

Fatime (s) jî bi razîbûnê tevahî vê zewacê qebûl kir, çimkî nirxê wê hevkefî di îman û ma’newîyatê de bû, ne xuyabûna dinyayî.

Sadehî û Dûrî ji Xweşbînî

  • Cejna zewacê û cehizê Fatime (s) mînakekî temam bû ji sadehî.
  • Amûrên zindîna wê gelekî hêsan û pêwîst bûn — bi tevahî li dijî xweşbînî û rêkêşiya maddî ya rojê me.
  • Armanca zewacê: aramî, tevger û kemal — ne nîşandanê dewlet û cihê civakî.

Encamanên Bêdikkatî li Xuyabûnên Maddî

  • Kêmkirina giranîya rûhî: Nirxên rastîn barê xweşbînî û rêkêşiyê ji ser hevparan raketin.
  • Bêguhertîya malbatê: Peywendiyên bi esasa taqwa û têgihîştin, di ber guherên aborî û xuyabûnê de dimînin.
  • Perwerdeya rastîn: Zarokên ku di malbata ma’newî de mezin dibin, ji xuyabûnên firotî ewle dimînin.
  • Mînakekî bo civak: Jiyana Fatime û Elî (s.x) nîşan dide ku sadet di sadehî û ma’newîyatê de ye.

Armanca Zewacê: Aramî û Evîn

"وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ"(3)

"Û ji nîşanên wê ye ku ji xwe re ji nav xwe hevparan çêkirin da ku li wan aramî bibin, û di nav wan de evîn û rûmet dan." (Rûm: 21)

Ev ayet nîşan dide ku armanca zewacê aramî, evîn û rûmet e — ne dewlet û xuyabûn.

Teswîq bo Zewac û Wêda ya Xwedê

وَأَنْکِحُوا الْأَیَامَیٰ مِنْکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ ۚ إِنْ یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ(4

"Hevpar bidin kesên bêhevpar û servên xwe yên xweşxulq; heke qehatî bin, Xwedê wan bi fazila xwe dewlemend dike." (Nûr: 32)

Ev ayet nîşan dide ku qehatî ne sedemê astengiya zewacê ye — Xwedê wêda dide bi dewlemendiya xwe.

Taqwa: Nirxa Bilindtirîn

"یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَیٰ وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ"(5)

"Ey mirov! Me ji jin û mê re we çêkirin û we çêkirin netew û aşîretan da ku hev nas bikin; rastî, girîngtirîn ji we li ber Xwedê, yê taqwakê ye." (Hucurât: 13)

Ev ayet nîşan dide ku taqwa nirxa bilindtirîn e — ne nasab, dewlet an cihê civakî.

Zewaca Fatime (s) û Elî (a) mînakekî temam e ji vê ayetê — bi esasa taqwa û îman.

Peyamê Giştî

Zewaca Fatime (s) û Îmam Elî (a) mînakekî bêhempa ye ji peywendiyekî pîroz ku di wê de xuyabûnên maddî û nirxên firotî bi temamî hatin hilweşandin. Nirxên sereke: taqwa, îman, xulq û ma’newîyat.

Ev mînak ne tenê ji bo musulmanan, belkî ji bo hemû mirovîyetê ye — dersêkî mezin ji bo azadiya mirov ji girêdayîya maddî û bi dest xistinê sadetê rastîn. Bi vegerê vê nirxên rastîn, dikare malbatên hêzdar ava bikin û ji pirsgirêkan civakî yên ku bingehê wan maddîyet e, xilas bibin.

