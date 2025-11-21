Li Reqê şerên giran di navbera hêzên Colanî û hêzên Kurdî de

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S) ABNA-Çavkaniyên meydanî ragihandin ku li sînorê Ganim Elî li başûrê parêzgeha Reqayê di navbera hêzên Hesedê û komên girêdayî Wezareta Parastinê ya rejîma Colanî de pevçûnên dijwar qewimîne.
Di heman demê de, Hesedê got ku hêzên wan li rojhilatê Reqqayê bi komekê re pevçûn kirine ku wan gotiye DAIŞ ji bo avêtina dronan bikar tîne.
Kanala nûçeyan a Sûrî ragihand ku piştî êrîşeke ji nişka ve ya hêzên Hesedê li ser çepereke artêşa Sûriyeyê li herêmê, li bajarê Ma'dan, li rojhilatê Reqqayê, pevçûnên dijwar qewimîn.
