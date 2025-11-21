Yekem şevê merasima êza û şînê rojên Fatimiyê bi beşdariya Rêberê Şoreşê hate lidarxistin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt ê(s.x)-ABNA-Yekem şevê merasima êza û şînê rojên şehadeta Hazretê Fatime -Zehra (s.x) îro, Roja Îne, 30 Aban 1404, bi beşdariya Serokê Şoreşê Îslamî û hezarên kes ji mirovan cihêreng di Husêniyeya Îmam Xomeynî (r.h) de hate lidarxistin.
Di vê merasimê de, Hocet-ul-îslam wel-Muslimîn Rahîm Şerefî di axaftinên xwe de bi stendina ayetên Qur’anê, plana û armancên dijmin di civaka îslamî de şirove kir û got: “Tafriqa û nifaq”, “nufûz”, “afirandina dubare û şubhe”, û “embargo aborî” ji nav mijarên ne ku her gav dijminên dîn hewl da ku bi wan rêyan berxwedan û stendina civaka îslamî bibikin; ji ber vê yekê divê li dijî armancên dijmin hûşyar bin.
Di vê merasîmê de, Hecî Seîd Hedadîyan jî ji bo bîranîna Şehadeta Hezretê Zehra (silavên Xwedê lê bin) merasîmek û îlahîyek xwend.mersîye û Ezadarî kir.
Your Comment