Merasîma şeva duyemîn a merasîma şînê ji bo şehîdbûna Hezreta Fatimeyê (S) bi amadebûna Rêberê Giranqedr ê Şoreşê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Bayt ê(s.x)-ABNA-Şeva duyemîn a merasîma şînê ji bo Hezreta Fatimeya Zehra (silavên Xwedê lê bin) îşev (şeva Şemiyê) bi amadebûna Rêberê Şoreşa Îslamî û bi hezaran kesan ji çînên cûda yên jiyanê li Huseyniyeya Îmam Xumeynî (RA) hate lidarxistin.
Di vê merasîmê de, Hocat-ul-îslam Wel-muslimîn Elî Elîzade, di axaftina xwe de, behsa dîroka rûbirûbûna rastî û derewê di cîhana afirandinê de kir, ayetên ji Quranê û hedîsên bilind bi bîr xist û tekez kir ku rêya yekane ya bextewariya mirovan ew e ku li ser rêya rastiyê bimeşin û got: Rola evîna Hezreta Zehra (silavên Xwedê lê bin) û zarokên wê ji bo bextewariya mirovan bêhempa ye.
Piştî vê merasîmê, Birêz Mihemed Riza Bazrî helbest xwendin û şîn û şînek ji bo Hezreta Fatimeya Zehra (silavên Xwedê lê bin) pêşkêş kir.
