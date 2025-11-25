"Konferansa Salane ya Musilmanên Amerîkaya Latînê bi Sernavê Ciwanên Muselman di Sersalê Zekayê Sînayetî (Hişê çekirî)de + Wêneyan"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x)- ABNA- Konferansa Navneteweyî ya 38emîn a Misilmanên Amerîkaya Latîn li São Paulo, Brezîlyayê hate lidarxistin. Ev çalakî wekî yek ji civînên herî girîng ên salane yên civaka Misilman li herêmê tê hesibandin. Di rûniştinê de hejmareke mezin ji zanyar, lêkolîner, pisporên teknolojiyê û nûnerên saziyên Îslamî ji çend welatan beşdar bûn, û mijara wê ya navendî "Ciwanên Misilman di Serdema Zekaya Sûni (Hişê çekirî)de: Perspektîf û Zehmetî" bû.
Di rûniştinên ku di 22 û 23ê Mijdara 2025an de hatin lidarxistin de, pisporan aliyên exlaqî, perwerdehî û civakî yên zekaya sûni lêkolîn kirin û nîqaş kirin ka meriv çawa teknolojiyên nû bi awayekî rast û berpirsiyar bikar tîne da ku nifşê ciwan bihêz bike. Axaftvanan tekez kirin ku leza veguherîna dîjîtal hewcedariya xurtkirina têgihîştin, bawerî û xwendin û nivîsandina teknolojîk di nav ciwanên Misilman de du qat zêde kiriye.
Beşdaran her wiha girîngiya amadekirina civakê ji bo rûbirûbûna bi pirsgirêkên serdema dîjîtal re tekez kirin, û bal kişandin ser rola zêde ya zekaya sûni di jiyana rojane de. Ev konferans, ku xwedî dîrokeke nêzîkî çar dehsalan e, wekî platforma herî girîng a diyalog û ramanê di navbera saziyên Îslamî yên li Amerîkaya Latîn de tê nasîn, û îsal, wê hewl da ku perspektîfên nû li ser berpirsiyariya dîjîtal û pêşeroja etîka teknolojîk pêşkêş bike.
