"Guman kirina komî ya Misilmanan piştê teqîna tirimbêlê li Delhiyê!"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x)- ABNA -Paşî teqîna otomobîlekê li Delhi, polîsê eyaletê Haryana li bakurê Hindistan dest bi lêkolîna fireh kir. Ev lêkolîn di navçeya Nuh de, ku gelê wê bi giştî musulman in, bi têketina mizgeftan, dibistanên dînî, mal û karsaziyên taybetî yên musulmanan hate xebitandin.
Ev çalakî serhildanên şiddetî yên gelê navçeyê çêkir, ku gelek kes dibêjin ku tevahî civakê bê belge hate danîn bi şûna şüphehatê.
Rajesh Kumar, serê polîsê navçeya Nuh, ferman da ku hemû serokên stasyonan dest bi kontrola desteyên dînî, navendên perwerdehî, karxaneyan û malên kirê bikin. Li gorî daxuyaniya fermî, armanca vê çalakîyê preventîna çalakiyên terorî an jî dijî civakî ye. Zêdetirî, xwediyên malan pêdivî ne ku berî kirê dan, nasnameya kirêdar bi polîs re kontrol bikin.
Sakinên navçeyê dibêjin ku ev lêkolîn bi taybetî li ser mal û desteyên musulmanan tê xebitandin û ev jî wekî nîşana şüpheya dirêj‑demî li musulmanan paşî her rojekê ewlekariyê tê dîtin. Yek ji wan, Şahid Ali, got: "Mizgeft û dibistanên dînî wekî cîhên sûcî têne nîşandan."
Ev lêkolîn bi taybetî piştî raporên ku Omar al‑Nabi, şüpheya sereke ya eksplozîya Delhi, berî rojekê li yek ji mezgîtên Nuh çûye, zêde bû. Lê polîs rola giştî ya navçeyê nepejirand û gel dibêjin ku girêdana yek kes bi yek cîh ne divê bibe sedema lêkolîna giştî li ser tevahî navçeyê.
Aktivîstên mafên mirovan û serokên civakê herêmî diyar kirin ku çalakiyên ewlekariyê divê bi pîvan û armanca taybetî bêtin û ne wekî cezayê komî. Ew ji polîs daxwaz kirin ku li ser agahiyên rast û hûr bêtin û bi hevalbendî û gotûbêj bi serokên civakê, ewlekarî û ewlehiya gelê navçeyê biparêzin.
Etîket:
Dehlî
🇮🇳 Hindistan
Peyama Dawî
Your Comment