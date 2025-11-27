  1. Home
Dîroka Diyaloga Îmam Elî (s.x) bi Mîrekî Fileh re

Bersiva Amelî, Ji Bêjeyan Bêhêztir e

Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA: Di hedîsekê de Cetlîqî (zanayekî Xiristiyan) ji Îmam Elî (S) re gotiye: Ji min re bêje ku rûyê rastiyê tê çi wateyê, ku Quran dibêje rûyê Xwedê li her alî ye, û rûyê Xwedê bi te re ye.

Îmam Elî (S) ferman da ku darên agir û agir bînin. Wî darên agir pêxistin, ew pêketin û cîh ronî kir.

Piştre pirsî: Rûyê vî agirî li kîjan alî ye?

Got: Li her derê û li her alî, rûyê wî heye.

Got: Ev agir ji qalîteyek wisa ye ku te ew wekî sûnî û afirandinek ji afirandinên Xwedê dît û hemî alî li Wî ne. Ma tu dixwazî ​​ku Xwedê xwedî rêgezek taybetî be?

Bîst Axaftin, Şehîd Murteza Muteharî, r. 368

