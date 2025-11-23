“Colanî di Homsê Sûriyê de, hukûmeta leşkerî saz kir”

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S) ABNA-televîzyona dewletî ya Colanî îro yekşem ragihand ku wezareta navxweyî ya têkildar bi koma Colanî piştî şewitandinên dawî li parêzgeha Homsê, qanûna qedexeya derketin û têketin ragihand.
- Li gorî daxuyaniya weşandî, ji gelê herêmê xwestin ku ji saeta 5 êvarê îro heta 12 saet paşê ji amûrên giştî dûr bixin.
- Çavkaniyên herêmî ragihandin ku berî ragihandina rewşa hukûmeta leşkerî, kesên nenas û çeteyên leşkerî ser herêmekî koçberên Homsê hêrs kirin ku di encamê de du endam ji malbatekê şehîd bûn. Ev rojeke li herêmekî ku zêdetir ji gelê Alawî tê de dihatî.
Rewşa ewlehiyê li Homsê
- Piştî ev pêşeroj, hêzên têkildar bi koma Colanî bi firehî têne bajar û parêzgeha Homsê.
- Çavkaniyên herêmî rewşa ewlehiyê bajarê bi awayekî zordar leşkerî û giran nîşan dikin.
Etîket:
- Homs
- Sûriyê
- Colanî
