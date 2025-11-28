Xwenîşandana piştgirên Koma Pêngav ji bo Filistînê li Ingilîsê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Li rex kêla bibîranînê ya nerazîbûnê ku nerazîyan daçikandine. xwenîşandanek hat lidarxistin ku ji wîjdanê wan serekanîyê digire, xwenîşander ku hinek ji wan ji welatên ewûpî hatine, li hibmer rewşa dijwar, gefxwa desteserkirinê sekinîne û hin pankard rakirine ku veguherîye sembola pêngavrakirina bêyî şîdet.
29 November 2025 - 01:27
News ID: 1755210
Source: https://kurmanci.sahartv.ir/
Koma Pêngav ji bo Filistînê ragihand ku qedexekirina çalakîyên vê komê li Ingilîsê pêngaveke xwe serê xwe ji hêla vî welatî va ye.
