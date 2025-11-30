Heftê Qur’an û Nimêje li Mazinderan; ji ezmûnên giştî heta têkîrîna û rezgirtin ji malbatên şehîdan.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (s.x)- ABNA- «Mahmûd Tenha» alîkarê perwerde û çandî ya Mazinderan ragihand ku bernameyên Heftê Qur’an, Ehl-ul-beyt û Nimêj di dibistanên herêmê de dest pê kirin. Ev bernameyên heta 14 Azer bi şiarê «Her dibistan yek heyeta xwendekarî; her xwendekar yek mesûliyeta ilahî» tên birîndar kirin.
Ew diyar kir ku:
- Armanca sereke ye ku baweriyên dînî û nasnameya çandî-îslamî ya xwendekaran biqewimîne.
- Bernameyên heftê di nav de hene: meclîsên ens bi Qur’an, yarişên çandî, bernameyên hunerî û civînên ma‘rifetî.
- Roja şemî (8 Azer dar): «Qur’an; dibistana jiyanê» û yarişên Qur’an, Ehlibeyt û Namaz.
- Roja yekşemî (9 Azer): «Sahîfeya Sêcadî; rêberê jiyanê» û ezmûna giştî Sahîfeya Sêcadî.
- Roja duşemî (10 Azer r): «Nehc-ul-belaga; şêweya jiyanê» û ezmûna giştî Nehc-ul-belaga û meclîsên Qur’an û Ehlibeyt.
- Roja sêşemî (11 Azer): «Îmtîzarê Ferac; hêvîya jiyanê» û ezmûna giştî li ser gotûbêja Mehdî û bernameyên «Sêşemîyên Mehdî».
- Roja çarşemî (12 Azer): «Mescîd; navenda jiyanê» û ezmûna giştî li ser ahkam û çalakiyên mescîdan.
- Roja pêncşemî (13 Azer): «Şehîdan; çiraqa rêya jiyanê» û têkîrîna dayikan û jinên şehîdan.
- Roja înê (14 Azer): « Nimêj; aramîya jiyanê» û beşdariya malbatên xwendekaran di namaza înê de.
Tenha got ku ev heftê fursateke ye ji bo bilindkirina asta çalakiyên dînî û çandî di dibistanan de û ji bo nêzîkkirina xwendekaran bi dersên Qur’an û Ehl-ul-beyt (s.x).
Your Comment